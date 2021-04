Vladimir Putin denunta "absurditatea" acuzatiilor emise de autoritatile de la Praga

"La cererea lui Emmanuel Macron , Vladimir Putin a comentat starea actuala a relatiilor Rusia -Cehia, subliniind absurditatea acuzatiilor facute de Praga impotriva Rusiei si a masurilor luate", a declarat Kremlinul intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica intre Putin si omologul sau francez. Praga a expulzat sambata nu mai putin de 18 diplomati rusi , determinand Ministerul Rus de Externe sa promita duminica "sa ii oblige pe autorii acestei provocari sa inteleaga pe deplin responsabilitatea lor de a distruge fundamentul legaturilor normale dintre tarile noastre".Moscova a reactionat cu furie, duminica, la acuzatiile Cehiei ca doi spioni rusi, acuzati ca in 2018 ca i-au otravit cu agentul neurotoxic noviciok pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, s-ar afla in spatele unei explozii produse acum patru ani la un depozit ceh de munitie, in care au murit doi oameni. Rusia a declarat persoane non grata 20 de angajati ai Ambasadei Cehiei la Moscova, care urmeaza sa paraseasca tara pana luni seara. Conflictul este cel mai grav produs intre Praga si Moscova de la sfarsitul deceniilor de dominatie sovietica asupra Europei de Est, in 1989.