Putin spune ca a observat retorica dura anti-Rusia a lui Biden

Putin, care a spus ca Rusia va colabora cu orice presedinte american, a facut aceste comentarii in cadrul unei aparitii la televiziunea de stat.Biden candideaza impotriva presedintelui republican in exercitiu Donald Trump la alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din SUA."In ceea ce il priveste pe candidatul Partidului Democrat, vedem de asemenea o retorica anti-rusa destul de dura. Din pacate, ne-am obisnuit cu asta", a spus Putin.El a adaugat totusi ca Biden a facut afirmatii pe care le considera incurajatoare in legatura cu Noul START, ultimul mare acord privind armele nucleare dintre Rusia si SUA, care urmeaza sa expire in februarie. Moscova si Washingtonul nu au reusit pana acum sa ajunga la o intelegere asupra unui nou acord sau asupra prelungirii celui existent, desi emisarul lui Trump pentru controlul armelor a afirmat marti ca au fost facute "progrese importante" la discutiile bilaterale."Candidatul Biden a afirmat public ca este dispus la o prelungire a Noului START sau la obtinerea unui nou tratat pentru a limita armele strategice, iar acesta reprezinta un element serios pentru cooperarea noastra in viitor", a mai declarat Putin.