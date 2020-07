Raport din Marea Britanie: Vladimir Putin a incercat "sa influenteze rezultatul referendumului din Scotia, dar nu a intervenit in Brexit"

Raportul asteptat de Comitetul pentru Informatii si Securitate (ISC) al Parlamentului va arata legaturile intre Rusia si votul pentru independenta Scotiei din 2014.Publicarea raportului a fost intarziata de decizia lui Boris Johnson de a convoca alegeri generale si de necesitatea restabilirii ISC.Documentul va aparea la doar cateva zile dupa ce secretarul de externe, Dominic Raab, a afirmat ca este "aproape sigur" ca Rusia a incercat sa intervina in alegerile generale din 2019.El a spus ca "actorii rusi" au incercat sa influenteze votul, difuzand un raport despre discutiilor comerciale dintre SUA si Marea Britanie.Kremlinul a numit acuzatiile "cetoase si contradictorii".Rusia este de asemenea acuzata ca a incercat sa fure un vaccin contra coronavirusului din Marea Britanie.Surse de securitate spun ca spionajul de inalta tehnologie a fost comandat "la cele mai inalte niveluri" - posibil chiar de Putin.Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Andrey Kelin, a respins afirmatiile.El a spus pentru BBC ca Rusia nu interfereaza in politica interna a altei tari."Nu vedem niciun rost sa ne amestecam, pentru ca noi, fie ca este un partid conservator sau un partid laborist in fruntea acestei tari, vom incerca sa stabilim relatii mai bune decat acum.", a afirmat ambasadorul Rusiei in Marea Britanie.