"Ceata electronica", raspunsul Rusiei la zborurile iritante ale avioanelor NATO din Marea Baltica

Regiunea se afla din ce in ce mai mult in centrul atentiei serviciilor de informatii ale NATO . Iar in luna septembrie, bombardierele strategice americane au simulat si executarea unui atac cu rachete de croaziera asupra exclavei rusesti. Potrivit expertilor militari rusi, desfasurarea sistemelor de aparare neletale va constitui un raspuns eficient si ieftin la noile amenintari, scrie publicatia DefenseRomania.ro Surse apartinand Ministerului rus al Apararii au declarat pentru Izvestia ca noul complex de razboi electronic livrat in regiune este destinat, in primul rand, pentru a contracara avioanele adversarului. Recalificarea personalului in acest scop a fost efectuata de catre reprezentantii producatorului direct in unitatea militara. Interlocutorii publicatiei nu au specificat denumirea noului complex.Anterior, Izvestia a informat despre planurile Ministerului Apararii de a trimite in Regiunea Kaliningrad cel mai nou sistem de razboi electronic Divnomorye, care a fost introdus in inzestrarea trupelor ruse in anul 2018. Se stie ca masina, creata de Institutul de Cercetare Gradient al concernului Tehnologii Radioelectronice, este proiectata pentru bruierea sistemelor de cercetare a aeronavelor radar straine, precum si a sistemelor satelitare de cercetare prin radiolocatie, elicopterelor, dronelor si rachetelor de croaziera.Potrivit dezvoltatorilor, noile complexe vor inlocui mai multe tipuri de echipamente, care sunt in prezent in serviciu la trupe . Printre acestea au fost numite mijloace de razboi electronic precum Moscova -1, Krasukha-2 si Krasukha-4. Spre deosebire de acestea, complexul Divnomorye este instalat pe o singura masina, ceea ce ii permite sa fie mutat si sa fie instalat rapid in locul potrivit.In luna septembrie, ministrul rus al apararii, Serghei Shoigu, a declarat ca avioanele NATO efectueaza din ce in ce mai multe misiuni de cercetare si simuleaza atacuri cu rachete asupra teritoriului rus. Avioane de vanatoare apartinand Fortelor Aerocosmice si ale Fortelor Navale au fost ridicate in aer de mai multe ori pentru a intercepta si a escorta bombardierele strategice americane B-52, care si-au sporit vizitele in Marea Baltica.Vicepresedintele Academiei pentru Probleme Geopolitice din Rusia , colonelul Vladimir Anokhin, a declarat pentru Izvestia ca implementarea de noi sisteme de razboi electronic reprezinta un raspuns ieftin, dar eficient la activarea NATO in regiune, in special la simularea atacurilor americane cu bombardiere B-52 si la dislocarea de noi drone de cercetare radio in Polonia . In opinia sa, in caz de agresiune impotriva exclavei, fortele ruse vor putea opri pur si simplu sistemele de control din Polonia, statele baltice, precum si deasupra acvatoriului Marii Baltice."Desfasurarea acestor arme neletale va permite blocarea a tot ceea ce se bazeaza pe electronice radio. Acest lucru va crea conditii in care va fi imposibil pentru adversar sa evalueze situatia, atat operationala, cat si tactica. Atunci cand se utilizeaza sistemul de razboi electronic, se creeaza o ceata in care este imposibil de inteles ce se intampla. Echipamentele de razboi electronic vor proteja o zona extinsa si, in plus, vor functiona adanc pe teritoriile adversarilor nostri", a explicat expertul.Pe 12 noiembrie, Ministerul polonez al Apararii a prezentat o fotografie a unei drone americane MQ-9 cu cel mai recent complex de cercetare radio, care a intrat in serviciu abia anul trecut. Echipamentul pentru drone este capabil sa detecteze si sa indice in mod automatizat sursele de semnal radio cu destinatie militara pe o harta electronica a zonei.Aceste drone grele de cercetare ale Grupului 52 de operatiuni expeditionare apartinand Fortelor Aeriene ale SUA au fost desfasurate in apropierea Regiunii Kaliningrad in anul 2018. Pe langa operatiunile desfasurate din bazele aeriene poloneze, echipamentele grupului aerian au fost transferate temporar si in Romania si Estonia. Pentagonul nu ascunde faptul ca misiunea unitatii a constat in monitorizarea permanenta a activitatilor militare ruse in Marea Baltica si in jurul orasului Kaliningrad.Aproape fiecare zbor al Fortelor Aerocosmice din aceasta regiune este insotit de avioane de vanatoare ale NATO aflate in permanenta pe aerodromurile statelor baltice. In acelasi timp, tarile baltice acuza in mod regulat Fortele Aerocosmice ruse de incalcarea frontierelor.Autoritatile ruse de la cel mai inalt nivel au propus reducerea tensiunii reciproce in regiune prin realizarea unui acord asupra utilizarii obligatorii a transmitatoarelor transponderelor de catre aviatia militara. In acest caz, acestea ar fi clar vizibile chiar si pe radarele civile. Dar, aceasta initiativa a fost deja respinsa de mai multe ori de catre reprezentantii aliantei.La inceputul acestui an, Polonia a semnat un contract pentru cumpararea din Statele Unite a unui lot de 32 de avioane noi F-35A de generatia a cincea. Bazele aeriene din Malbork sau Minsk-Mazovetsky, situate in apropierea granitelor Rusiei si Belarusului, au fost considerate printre locatiile posibile pentru desfasurarea lor. Dar, apoi s-a decis sa fie dislocate langa Germania, in afara razei de distrugere a armelor disponibile langa Kaliningrad.In Regiunea Kaliningrad - datorita pozitiei si importantei strategice - este desfasurat unul dintre cele mai puternice grupuri de razboi electronic din Rusia. Nucleul sau este reprezentat de Centrul 841 Razboi Electronic al Flotei din Marea Baltica. In ceea ce priveste capacitatile sale, acesta corespunde unui regiment cu un scop similar din Fortele Terestre. Dar, dispune si de arme specifice misiunilor marinei.De asemenea, la sfarsitul anului 2018, in Regiunea Kaliningrad a fost transferat si puternicul complex de razboi electronic Murmansk-BN. Echipamentul sau, situat pe sapte vehicule grele cu mai multe axe, face posibila bruierea comunicatiile la o distanta de pana la 5.000 de kilometri, inclusiv de pe nave. In conditii ideale pentru propagarea semnalului, raza de actiune poate creste pana la 8.000 de kilometri. Corpul 11 Armata al Trupelor de Aparare de Coasta dispune, de asemenea, de propriile echipamente de razboi electronic.Potrivit Ministerului rus al Apararii, functiile specialistilor in razboi electronic ai Flotei din Marea Baltica includ nu numai bruiajul, ci si culegerea si analiza informatiilor obtinute prin cercetarea radiatiilor electromagnetice, in gamele de unde scurte si ultrascurte.Pe langa echipamentele de razboi electronic, si armamentele conventionale au fost modernizate activ in Regiunea Kaliningrad in ultimii ani. Astfel, mai multe divizioane de rachete antiaeriene S-400 Triumph au fost deplasate in exclava rusa din Marea Baltica. Aviatia navala a primit, de asemenea, avioane de lupta multifunctionale Su-30SM si a modernizat elicoptere Ka-27M.Unitatile de blindate ale corpului de armatei schimba tancurile T-72B invechite pentru cea mai noua modificare, T-72B3M, care este mai bine protejata si are putere de foc mai mare. Brigada de rachete a fost re-echipata cu complexe Iskander-M cu raza lunga de actiune, care intrebuinteaza rachete balistice si de croaziera.