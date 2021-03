Autoritatile ruse au trecut la represalii impotriva rudelor aliatilor lui Navalnii

Ivan Jdanov, seful Fondului de lupta impotriva coruptiei (FBK) intemeiat de Navalnii, a declarat ca tatal sau, pensionar, a fost arestat sambata la Rostov-pe-Don (sudul Rusiei) pentru un presupus abuz in serviciu, dupa ce politia i-a perchezitionat vineri domiciliul si l-a interogat pana tarziu noaptea.Autoritatile au declansat represalii impotriva aliatilor lui Navalnii, cel mai proeminent critic al presedintelui rus Vladimir Putin , a carui arestare la 17 ianuarie la revenirea in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni primise ingrijiri dupa otravirea sa in august cu agent neurotoxic Noviciok, de uz militar, declansase proteste in masa in multe orase din Federatia Rusa. La scurt timp, Navalnii a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar intr-un dosar privind presupuse acte de delapidare datand din 2014, caz despre care atat el, cat si opozitia si Occidentul sustin ca a fost orchestrat de autoritati.Puterea rusa a declarat ca aliatii sai i-au incurajat pe oameni sa iasa in strada la aceste proteste, neautorizate si care au reprezentat un risc pentru sanatatea publica din cauza epidemiei de COVID-19.In genere, autoritatile au incercat sa-l prezinte pe Navalnii ca pe o marioneta sustinuta de Occident intr-o misiune de destabilizare a Rusiei inaintea alegerilor parlamentare din septembrie, o acuzatie pe care el o neaga.Numerosi colaboratori ai lui Navalnii , intre care purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmis, si fratele sau se afla in arest la domiciliu si se confrunta cu dosare penale.Jdanov senior, 66 de ani, a lucrat ca functionar intr-o localitate din regiunea Nenet (nordul Rusiei) si s-a pensionat vara trecuta, a indicat fiul acestuia pe Facebook Dosarul deschis impotriva sa se refera la faptul ca el a recomandat alocarea unei locuinte sociale unei femei a carei familie primise deja o subventie pentru locuinta. Dar alocarea locuintei a fost anulata ulterior din cauza unei subventii anterioare pe care familia acesteia o primise deja, a explicat Jdanov jr.Urmarirea penala impotriva tatalui meu, care sufera de 'multe boli', reprezinta un 'nivel nou de josnicie si de ticalosie la care a coborat administratia prezidentiala', adaugand ca 'acesta este cel mai rau lucru care mi se putea intampla', potrivit publicatiei independente Meduza.io.'Nu am nicio indoiala ca acest dosar are legatura cu mine si cu ceea ce fac eu', a spus el, indicand ca nu stie unde este incarcerat in prezent tatal sau.