Rusia, gata sa ajute Erevanul daca luptele din Nagorno-Karabah se extind pe teritoriul armean

Anuntul Moscovei, care si-a reinnoit apelul la incetarea focului, a venit dupa ce prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a cerut mai inainte presedintelui Vladimir Putin sa inceapa consultari "urgente" asupra ajutorului pe care l-ar putea oferi Rusia pentru a asigura securitatea tarii sale.Cererea armeana, care ridica temeri privind o escaladare a conflictului, a venit dupa esecul noilor discutii intre Armenia si Azerbaidjan care vizau instaurarea unei incetari a focului.Rusia are o baza militara in Gumri, al doilea oras ca marime al Armeniei. De asemenea, ea este legata de Erevan printr-un tratat de securitate colectiva, dar a sustinut in trecut ca acesta nu se extinde la regiunea separatista Nagorno-Karabah."Rusia va acorda Erevanului toata asistenta necesara daca confruntarile au loc direct pe teritoriul Armeniei", a declarat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat.In acelasi timp, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova a precizat la televiziunea rusa ca "formatele concrete" ale unei asistente vor fi discutate.Intr-o scrisoare catre Vladimir Putin, Pashinyan a declarat sambata dimineata ca luptele se apropie de granitele armene si a acuzat din nou Turcia ca sprijina Azerbaidjanul.Carey Cavanaugh, fost ambasador al SUA , considera ca o interventie militara extinsa in conflict nu este in interesul Moscovei."Este imposibil sa se masoare riscurile, dar o interventie a trupelor ruse sau turce in aceasta etapa ar conduce la o escaladare semnificativa a conflictului", a declarat el pentru AFP.Potrivit acestuia, armata rusa "si-ar putea scoate trupele din garnizoana de la Gumri pentru a asigura securitatea frontierei" armene sau oferi asistenta refugiatilor care fug de lupte.Ministrul armean de externe Zohrab Mnatsakanyan si omologul sau azer Djeihun Bairamov s-au intalnit vineri la Geneva intr-o incercare nereusita de a gasi o solutie la criza.Vineri seara, mediatorii francezi, rusi si americani, reuniti in cadrul "grupului OSCE Minsk", au indicat ca beligerantii au fost de acord cu o serie de masuri, in special angajamentul de "a nu viza in mod deliberat populatiile civile sau tinte nemilitare".Cu toate acestea, "ministerul apararii" din Nagorno-Karabah a acuzat sambata Azerbaidjanul ca a bombardat capitala acestei regiuni secesioniste, Stepanakert, si orasul strategic apropiat Susa.Ministerul a raportat "raniti printre civili la Susa". La randul sau, Baku a respins acuzatiile ca a bombardat Stepanakert.