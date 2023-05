Rusia: Ii taie Occidentul craca de sub picioare sau si-o taie singura?

Pare greu de spus daca Uniunea Europeana se afla in conflict direct cu Rusia din cauza evenimentelor cu caracter local din Crimeea sau din cauza politicii generale de expansiune cu care cea mai intinsa tara de pe glob doreste sa fie si mai labartata decat asa cum este.

Observa oricine ca Rusia de astazi foloseste exporturile de energie ca arma suprema cu care spera sa recupereze puterea si teritoriile pierdute la prabusirea Uniunii Sovietice.

Ucraina se afla in centrul acestei strategii, intrucat prin teritoriul ei razbat numeroase resurse energetice care-i sunt de folos Occidentului.

Tot omul cumpara ce-i lipseste

Logica spune ca, daca asa stau lucrurile, Crimeea a fost numai prima tinta, urmatoarea putand fi estul si sudul tarii, dar si eventuala destabilizare a ei in ansamblu, metoda ideala pentru a insfaca si domina - comenteaza Project Syndicate.

Rusia considera ca a gasit UE pe picior gresit, intrucat aceasta pare sa depinda de sursele ei energetice si, mai ales, de robinetele respective.

Ads

S-ar putea insa ca lucrurile sa stea exact invers, daca tinem seama de faptul ca Occidentul isi calculeaza deja un viitor independent, capabil s-o lase si fara clienti, si cu buzele umflate. Mofluza.

Sunt amenintari cu sula-n coaste, dar presa rusa, care desigur reflecta gandirea autoritatilor de la Kremlin, isi asigura cititorii ca pentru bogatele ei resurse ar putea fi interesati alti giganti: China, India, Brazilia.

Vise: lumea emergenta subzista ea insasi ca principal furnizor de materii prime si n-ar fi nicio scofala sa le cumpere de la altii numai ca sa se afle-n treaba.

Marile economii emergente duc insa dorul de tehnologii, de un management sanatos si de o permanenta gandire inovatoare, adica exact ceea ce Rusia n-are si nu poate oferi la export.

Punctul nevralgic

In plus, Rusia este intr-un asemenea deficit de modernizare incat numai apropierea de Europa o poate propulsa spre valorile lumii dezvoltate. Iar pentru UE singurele valori recunoscute sunt cele ale democratiei, politica de forta fiind inacceptabila.

Ads

America si-a creat deja propriile surse de energie, iar Europa tocmai isi organizeaza un program care s-o apere de dependente energetice, amandoua lovind in punctul nevralgic al politicii de forta pe care o incearca Rusia.

Pe termen scurt, s-ar putea ca Putin sa mai conteze pe suprematia gazelor, dar pe termen lung are toate sansele sa se trezeasca si fara tehnologii, si fara clienti pentru materiile sale prime, si presat de sanciuni financiare. Asta inseamna sa se izoleze singur, printr-un sistem economic si politic asemanator celui care a dus URSS la colaps.

Cu politica ei de forta, cu insistenta de a restaura spatiul teritorial al defunctei URSS, Rusia se condamna singura la stagnare economica si la revenirea spre acel punct care a provocat sufocarea URSS, urmata de falimentul ei total.

Simtindu-se descendentul tarilor autocrati, presedintele Putin da semne ca se supraestimeaza, incercand politica de forta. Asa ceva nu mai rezista nici in plan intern, nici extern. Metoda se potrivea in secolul al XIX-nea, dar este anacronica in cel de al XXI-lea. In epoca noastra, dau rezultate politicile elastice, principiile democratiei, respectarea angajamentelor internationale.

Ads

Alaturi de Zimbabwe si Nicaragua

Conflictul din Crimeea a indepartat Rusia de restul lumii evoluate, iar presedintele Putin nu poate trece cu vederea realitatile, mai ales dupa hotararea Adunarii Generale ONU de joi, cand s-a adoptat o rezolutie impotriva anexarii Crimeii, cu 100 voturi pentru, 11 impotriva si 58 abtineri.

Merita citate cele 11 state care s-au opus rezolutiei: Zimbabwe, Siria, Armenia, Belarus, Venezuela, Cuba, Coreea de Nord, Sudan, Bolivia, Nicaragua si bineinteles Rusia insasi. Cat priveste abtinerile, ele provin in cea mai mare parte din Africa si America Latina.

Niciunul dintre acestia nu pare sa fie un viitor mare cumparator de energie si materii prime, capabil sa salveze de la colaps indepartata Rusie.

Contand ca-i va mai cumpara cineva marfa vitala refuzata in Europa si America, presedintele Putin pare sa-si faca singur un gest dureros: isi pune o pioneza chiar pe scaunul pe care tocmai se asaza.