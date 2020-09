Rusia: Linia directa cu Putin din acest an nu va mai avea loc, anunta Kremlinul

In cursul celor 20 de ani de cand se afla la putere, fie ca presedinte, fie ca premier, Putin a organizat de 17 ori pana acum aceasta sesiune - intitulata 'Linie directa cu Vladimir Putin'- in care raspundea in direct la intrebarile cetatenilor rusi.Acest format le permitea cetatenilor rusi sa sune in studioul de televiziune care gazduia conferinta si sa-i puna intrebari. Emisiunea dura de obicei cateva ore si se concentra pe probleme interne, precum sistemul de sanatate, economia, infrastructura etc.'Presedintele rus tine o linie directa de cateva luni deja. De aceea organizarea unei 'Linii directe' anul acesta in formatul traditional ar fi prea mult', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in comentariile difuzate de agentia de presa TASS.Dar Vladimir Putin intentioneaza in continuare sa organizeze conferinta sa de presa anuala in decembrie, la care de regula participa reprezentanti ai mass-media locale si straine, care sa includa si apeluri telefonice de la cetateni in direct, potrivit lui Peskov.