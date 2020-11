Rusia reia vaccinarea noilor voluntari in cadrul testelor pentru vaccinul impotriva COVID-19

La sfarsitul lunii octombrie, opt clinici au declarat pentru Reuters ca studiul clinic a fost temporar intrerupt pentru voluntarii noi, unele clinici mentionand cererea mare si o cantitate prea mica de doze.Alexander Gintsburg, directorul Institutul Gamalei din Moscova, care a dezvoltat si fabricat vaccinul, a declarat la acea vreme ca primirea noilor voluntari a incetinit din cauza unei decizii de concentrare a atentiei asupra injectarii cu a doua doza a celor deja vaccinati."Vaccinarea a fost reluata. Incepand de luni, efectuam din nou prima componenta (a vaccinului cu doua doze)", a declarat pentru Reuters un membru al personalului de la Clinica Numarul 46 din Moscova.Reporterii Reuters au observat cozi formate de persoane care asteptau sa faca analize medicale pre-vaccinare la trei clinici in care se desfasoara teste clinice din Moscova, luni, miercuri si joi."Am reluat vaccinarea. Foarte multi oameni vin sa fie injectati", a declarat un lucrator sanitar de la Clinica numarul 170.Incepand din 11 noiembrie, peste 20.000 de voluntari primisera prima dintre cele doua doze si peste 16.000 de voluntari au primit prima si a doua doza, conform Fondului Rus de Investitii Directe (RDIF). Dezvoltatorii de vaccinuri intentioneaza sa administreze initial vaccinul unui numar de 40.000 de persoane.RDIF, care sustine si comercializeaza vaccinul, a indicat ca studiul clinic nu a fost niciodata suspendat. "Numarul primelor doze a fost redus pentru a se micsora diferenta si pentru a vaccina mai multe persoane cu a doua doza... Nu exista o insuficienta a dozelor", a precizat un purtator de cuvant al RDIF.Unui numar de peste 19.000 de participanti li s-au administrat ambele doze, a adaugat el.Alexei Kuznetsov, asistent al ministrului Sanatatii, a declarat: "Studiul clinic se desfasoara conform planului. In acelasi timp, un studiu care implica voluntari cu varsta peste 60 de ani continua".Oficialii rusi si dezvoltatorii de vaccinuri au subliniat anterior provocarile aduse de grabirea productiei vaccinului Sputnik V, iar estimarile initiale de 30 de milioane de doze produse pana la sfarsitul anului au fost revizuite luna trecuta de catre ministrul Industriei la doar circa 2 milioane de doze.Presedintele Vladimir Putin a declarat, in octombrie, ca Rusia se confrunta cu provocari in ceea ce priveste extinderea productiei din cauza problemelor legate de disponibilitatea echipamentelor, dar si-a exprimat speranta ca vaccinarea in masa va incepe pana la sfarsitul anului.CITESTE SI