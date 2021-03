Rusia va desfasura noile sisteme de rachete S-500 in Peninsula Crimeea

"Regiunea Militara Sud are prioritate in ceea ce priveste dotarea cu arme moderne. Prin urmare, introducerea celor mai noi sisteme de rachete antiaeriene S-500 si S-350 in inzestrarea armatei noastre de forte aeriene si aparare antiaeriana poate avea loc in orice moment, in scopul modernizarii sale", a precizat Dvornikov, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Pe de alta parte, c omandantul trupelor regiunii a mentionat ca , in prezent, modernizarea apararii antiaeriene de pe teritoriul peninsulei nu este neaparat necesara. Potrivit declaratiilor sale, unitatile de aparare antiaeriana din regiune sunt dotate cu sisteme moderne de rachete antiaeriene de tip S-400, care au fost produse in anii 2016 si 2017."In Peninsula Crimeea a fost desfasurat un sistem de aparare antiaeriana destul de puternic. Acesta este capabil sa respinga atacurile aeriene ale adversarului si sa actioneze in toate directiile, la orice altitudine si viteza", a spus Dvornikov.Anterior, adjunctul ministrului rus al apararii, Aleksei Krivoruchko, a declarat ca finalizarea testelor si introducerea in inzestrare a sistemelor de rachete antiaeriene S-500 sunt planificate pentru anul 2021.Potrivit sursei citate Federatia Rusa dispune in Regiunea Marii Negre de sapte divizioane de rachete antiaeriene S-400. Cinci dintre acestea sunt dislocate in Crimeea, iar alte doua in Tinutul Krasnodar."Pe teritoriul peninsulei sunt constituite doua regimente de rachete antiaeriene, in compunerea Diviziei 31 Aparare Antiaeriana - Sevastopol din cadrul Armatei 4 Forte Aeriene si Aparare Antiaeriana - Rostov pe Don a Regiunii Militare Sud. Este vorba despre Regimentul 12 Rachete Antiaeriene - Sevastopol, cu doua divizioane dislocate la Sevastopol si Evpatoria, si Regimentul 18 Rachete Antiaeriene - Feodosia, cu trei divizioane dislocate la Feodosia, Dzhankoy si Kerci", arata Defense Romania.