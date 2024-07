Se pregatesc noi sanctiuni impotriva Rusiei: Cum se vor intoarce contra Europei?

La reuniunea ministrilor de Externe ai Uniunii Europene s-a discuta despre o serie de noi sanctiuni economice impotriva Rusiei, concepute pentru a-l forta pe Vladimir Putin sa-si schimbe strategia fata de criza din Ucraina.

S-au facut presiuni pentru a trece la "nivelul 3" sau la asa-numitele "sanctiuni sectoriale" contra Rusiei, potrivit The Telegraph.

Aceste noi sanctiuni vor acoperi domenii mai largi ale economiei ruse, cum ar fi serviciile financiare, cooperarea economica si din sectorul Apararii si al exporturile de energie.

Dar, alte tari ale Uniunii Europene sunt reticente in a aproba astfel de sanctiuni, gandindu-se la pierderi pe care acestea le-ar inregistra.

Marea Britanie

David Cameron a fost cel mai deschis dintre toti liderii UE in apelurile sale in vederea luarii unor noi sanctiuni.

Importurile Rusiei din Marea Britanie reprezinta doar 2,5% din total, ele fiind sub cele din Franta, Germania si Italia. O treime din exporturile britanice in Rusia au fost autoturisme, in valoare de 2 miliarde de euro.

Vanzarile de arme din Marea Britanie ar putea fi afectate. Britanicii au vandut arme in valoare de peste 86 de milioane de lire sterline.

Dar eventualele sanctiuni ar lovi cel mai mult sectorul financiar. Companiile rusesti sunt bine reprezentate la Bursa din Londra.

Germania

Germania isi ia aproximativ o treime din necesarul sau de petrol si gaze din Rusia, iar exporturile germane in Rusia reprezinta o treime din totalul celor din UE.

Rusia cumpara produsele Daimler, Volkswagen, BMW si Audi, iar Germania este cel mai mare investitor european din Rusia, cu 16,4 miliarde de euro anul trecut.

Franta

Un punct cheie al disputei dintre liderii occidentali il constituie contractele Frantei cu Rusia din domeniul Apararii. Parisul a iritat SUA si alti aliati prin decizia de a nu suspenda livrarea navelor de razboi Mistral pe care Franta le livreaza Moscovei.

Italia

Intr-o incercare de a stimula economia Italiei, guvernul a sporit eforturile de a atrage investitori straini, in special din Rusia.

Produsele de lux italiene se vand bine in Rusia. "Italia este al patrulea in randul celor mai mari parteneri comerciali ai Rusiei", a declarat Putin in timpul unei vizite din noiembrie.

