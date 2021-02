Secretarul de Stat al SUA: Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a lui Alexei Navalnii

Navalnii condamnat la inchisoare

"Statele Unite sunt profund ingrijorate de decizia Rusiei de a-l condamna pe reprezentantul opozitiei Alexei Navalnii la doi ani si opt luni de inchisoare, inlocuind sentinta cu suspendare cu inchisoarea", a afirmat Blinken intr-un comunicat.Acesta a adaugat: "Reiteram apelul nostru pentru ca guvernul rus sa-l elibereze imediat si neconditionat pe domnul Navalnii, precum si pe sutele de alti cetateni rusi retinuti in mod gresit in ultimele saptamani pentru exercitarea drepturilor lor, inclusiv drepturile la libertatea de exprimare si la intrunirea pasnica", a adaugat Blinken.Un tribunal rus l-a condamnat pe Navalny la trei ani si jumatate de inchisoare dupa ce a decis ca a incalcat conditiile de eliberare conditionata , dar a precizat ca termenul sau de inchisoare va fi scurtat pcu timpul pe care l-a petrecut in arest la domiciliu.Navalnii, unul dintre cei mai proeminenti critici ai presedintelui Vladimir Putin , a fost arestat la frontiera rusa pe 17 ianuarie, dupa ce s-a intors din Germania, unde s-a recuperat dupa ce a fost otravit cu un agent neorotoxic."Chiar daca lucram cu Rusia pentru a promova interesele SUA, ne vom coordona indeaproape cu aliatii si partenerii nostri pentru a raspunde Rusiei pentru esecul respectarii drepturilor cetatenilor sai", a spus Blinken.Si cancelarul german Angela Merkel a cerut intr-un mesaj public eliberarea lui Alexei Navalnii.Uriase proteste au avut loc in Rusia in ultimele saptamani, la care au luat parte sute de mii de cetateni rusi, cerand eliberarea lui Navalnii si condamnand comportamentul totalitar al presedintelui Vladimir Putin.Diplomatia UE si SUA au luat atitudine fata de brutalitatea extrema cu care au fost reprimate protestele, peste 4.500 de oamenii fiind arestati numai in cursul zilei de duminica, 31 ianuarie. In replica, oficialii rusi au catalogat "ingerinta grosolana" a SUA in treburile interne. Mii de oameni au iesit sa protesteze in Moscova in seara zilei de marti, 2 februarie, la scurt timp dupa condamnarea la inchisoare cu executare a lui Alexei Navalnii.