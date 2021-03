Serviciile de informatii americane afirma ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, cu stiinta lui Putin

Putin cere serviciilor secrete sa stopeze campania occidentala contra Rusiei

Raportul de 15 pagini subliniaza acuzatiile ca aliatii lui Trump au facut jocul Moscovei amplificind afirmatiile facute impotriva lui Biden de persoane din Ucraina care au legaturi cu Rusia , inainte de alegerile din 3 noiembrie.Democratul Biden l-a infrant pe Trump si a devenit presedinte pe 20 ianuarie.Agentiile de informatii au descoperit si alte tentative de a influenta alegatorii, intre care "o campanie de influentare pe mai multe directii" a Iranului, cu scopul de a reduce sprijinul pentru trump.Presedintele Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear dintre Iran si puterile occidentale si a impus tarii noi sanctiuni.Raportul a punctat, de asemenea, o contra-actiune promovata de aliatii lui Trump conform careia China ar interveni in numele lui Biden, concluzionand ca Beijingul "nu a depus eforturi de interferenta"."China a cautat stabilitate in relatia sa cu Statele Unite si a considerat ca niciunul dintre rezultatele alegerilor nu este suficient de avantajos pentru ca China sa riste masuri ampotriva sa daca va fi prinsa", se arata in raport.Oficialii americani au declarat ca au vazut si eforturile depuse de Cuba, Venezuela si gruparea militanta libaneza Hezbollah de a influenta alegerile, desi "in general, apreciem ca au fost la scara mai mica decat cele desfasurate de Rusia si Iran".Agentiile de informatii americane si fostul consilier special Robert Mueller au concluzionat anterior ca Rusia a intervenit si in alegerile din 2016 din SUA , pentru a sussine candidatura lui Trump printr-o campanie de propaganda menita sa-i faca rau adversarei sale democrate Hillary Clinton Ambasadele Rusiei, Chinei si Cubei de la Washington nu au trimis imediat raspunsuri la solicitarile Reuters pentru comentarii.De asemenea, misiunea iraniana la Organizatia Natiunilor Unite si Ministerul venezuelean al Informatiei nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii. Moscova , Beijing si Teheran neaga de obicei acuzatiile de spionaj cibernetic si de subterfugii.Noul raport afirma ca Putin stia si "probabil a dirijat" eforturile de interferenta in alegeri. De exemplu, Putin "a dirijat activitatile lui Andri Derkaci", un parlamentar ucrainean care a jucat un rol important in aceasta campanie si are legaturi cu serviciile de informatii rusesti, se arata in raport."Evaluam ca liderii rusi au preferat ca fostul presedinte Trump sa fie reales, chiar daca a perceput unele dintre politicile administratiei sale ca fiind impotriva Rusiei.Avem mare incredere in aceasta evaluare ", se mentioneaza in raport.Un rol cheie l-a avut si un al doilea om cu legaturi cu serviciile de informatii rusesti, Konstantin Kilimnik, potrivit raportului.Kilimnik si Derkaci s-au intalnit si au oferit materiale persoanelor legate de Trump pentru a face presiuni pentru deschiderea unor investigatii oficiale, iar Derkaci a lansat patru inregistrari audio pentru a incerca sa-l implice pe Biden in coruptie, a spus acesta.Aceasta se refera la conversatiile pe care personalitatile de dreapta din Statele Unite le-au citat drept dovezi ca Biden a incercat sa-si protejeze fiul Hunter de o ancheta din Ucraina Kilimnik era asociat cu Paul Manafort, care a ocupat functia de sef al campaniei lui Trump din 2016. Trump l-a gratiat anul trecut pe Manafort pentru o condamnare penala care a rezultat din ancheta lui procurorului special Mueller.Agentii rusi au incercat, de asemenea, "sa racoleze" angajat ai companiei energetice ucrainene Burisma, "probabil intr-o incercare de a aduna informatii legate de familia presedintelui Biden", a spus acesta.Hunter Biden a fost membru in consiliul de administratie al Burisma.La fel ca in alegerile din 2016, asa-numita fabrica rusa de troli cunoscuta anterior sub numele de Internet Research Agency a promovat informatii denigratoare pe social media despre Biden si democrati si s-a plans de cenzura companiilor de tehnologie, se arata in raport. De asemenea, a incercat sa exacerbeze diviziunile din SUA pe problemele de justitie rasiala, se arata in raport.Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut miercuri, 24 februarie, serviciilor secrete ale Rusiei sa stopeze politica occidentala agresiva impotriva tarii sale, care conform liderului de la Kremlin are ca obiectiv oprirea dezvoltarii economice a Rusiei si sa o supuna dictatelor din exterior, relateaza agentiile EFE si TASS."Ne lovim de asa-numita politica de ingradire a Rusiei. Nu este vorba despre competitie, care este un lucru firesc in relatiile internationale. Ci este o politica destul de agresiva si consecventa menita sa ne perturbe dezvoltarea, incetinind-o, sa creeze probleme de-a lungul perimetrului nostru apropiat, prin provocarea instabilitatii interne, subminarea valorilor care unesc societatea rusa, pentru ca in final sa slabeasca Rusia si sa o puna sub control extern, exact modul de actiune pe care-l observam in unele tari din spatiul post-sovietic", a spus Putin intr-o interventie la inceputul unei sedinte a conducerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).El a criticat incercarile de "a incatusa" Rusia prin sanctiuni economice, de a bloca mari proiecte internationale, precum gazoductul Nord Stream 2, ingerinta in viata politica si economica si in "procesele democratice". Aceasta atitudine ''neprietenoasa'' fata de Rusia nu se limiteaza la o retorica anti-ruseasca, ci consta de asemenea in ''actiuni reale si practice'', a mai remarcat presedintele rus.