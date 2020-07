UE, despre referendumul privind ramanerea lui Putin la putere pana in 2036: "Avem cunostinta de acuzatii privind nereguli"

"Avem cunostinta de acuzatii privind nereguli (...). Ne asteptam, prin urmare, ca aceste raporturi sa faca obiectul unei anchete corespunzatoare, pentru ca este vorba de acuzatii grave", a declarat Peter Stano, purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell.Kremlinul si-a exprimat joi satisfactia, proclamand un "triumf", dupa validarea la urne a revizuirii Constitutiei, insa rezultatele scrutinului au fost calificate drept "minciuna" de opozitie, iar o regiune s-a opus reformei.UE a deplans lipsa unei campanii, "ceea ce i-a privat pe alegatori de acces la o informatie echilibrata si la o dezbatere corespunzatoare pentru aducerea unor modificari (la Constitutie) atat de importante", a subliniat purtatorul de cuvant european.El a denuntat de asemenea organizarea consultarii pe teritoriul ucrainean, in Peninsula Crimeea, anexata ilegal, si in regiunile care nu se afla in prezent sub controlul guvernului legitim al Ucrainei. "Nu recunoastem votul in aceste teritorii", a avertizat Peter Stano.Nu in ultimul rand, UE a indemnat Rusia sa-si respecte obligatiile internationale, inclusiv cele de a pune in aplicare deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului ( CEDO ), si i-a cerut modificarea unui amendament la Constitutie ce prevede intaietatea Constitutiei ruse asupra tratatelor internationale.UE nu vrea sa se pronunte asupra mandatului presedintelui, pentru ca aceasta decizie apartine tarii sale. "Insa trebuie sa existe frane si contraponderi in sistem", a sustinut purtatorul de cuvant european."Alegerile trebuie sa fie libere, corecte si democratice, fara nicio restrictie pentru opozitie, pentru a permite o competitie politica loiala", a amintit el