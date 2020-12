VIDEO Jurista organizatiei lui Alexei Navalnii a fost retinuta langa casa unuia dintre agentii FSB care au incercat sa-l ucida pe opozantul rus

Retinerea femeii vine dupa ce un agent al FSB, serviciul secret intern al Rusiei, a recunoscut modul in care a fost otravit disidentul rus Aleksei Navalnii in luna august.Oamenii legii au explicat ca "au primit o plangere" de la locuitorii din zona pe numele avocatei Sobol. Un spion rus, dintr-o echipa de elita a FSB, pus sa-l urmareasca pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii , a dezvaluit cum a fost otravit acesta: i-a fost pusa in lenjeria intima neurotoxina Noviciok.Dezvaluirea a fost facuta intr-o convorbire telefonica de 45 de minute, ca urmare a demascarii acestei unitati de catre CNN si site de investigatii Bellingcat, saptamana trecuta.Potrivit CNN, Konstantin Kudryavtsev a vorbit si despre alte persoane implicate in otravirea lui Alexei Navalnii in orasul siberian Tomsk si despre cum a fost trimis sa "faca curat". Dar agentul nu vorbea la telefon cu un oficial din Consiliul National de Securitate al Rusiei, asa cum credea el, ci chiar cu Navalnii, care a fost la un pas de moarte dupa incidentul din august.Navalnii a fost mult timp o problema pentru Vladimir Putin , dupa ce a "hartuit" puterea facand dezvaluiri despre fapte de coruptie.Putin a confirmat, in principiu, ca agentii FSB l-au urmarit pe Navalnii, dar a spus ca daca Rusia l-ar fi vrut mort, "probabil ca l-ar fi terminat".Ancheta Bellingcat-CNN a constatat ca echipa FSB, formata din 6 pana la 10 agenti, l-a urmarit pe Navalnii mai mult de trei ani. Dupa identificarea celor mai multi membri ai echipei, CNN si Bellingcat au incercat sa ii contacteze pe ei si pe superiorii lor.Un barbat, Oleg Tayakin, le-a trantit usa in nas reporterilor CNN, iar altii nu au raspuns deloc. In acelasi timp, Navalnii dadea telefoane. La inceput el le-a spus agentilor cine este si acestia au intrerupt convorbirea. Insa, pentru ultimul apel, catre Kudryavtsev, echipa sa a decis o alta abordare.Navalnii, care inca se recupereaza intr-o locatie secreta din Germania, s-a dat drept un inalt oficial din Consiliul National de Securitate al Rusiei, insarcinat cu efectuarea unei analize a operatiunii de otravire. Numarului sau de telefon i s-a atribuit o "identitate" falsa, respectiv numarul sediului central al FSB, potrivit echipei lui Navalnii, iar convorbirea a fost inregistrata si ulterior furnizata CNN si Bellingcat.Dupa ce Kudryavtsev si-a confirmat identitatea, Navalnii a spus ca fusese insarcinat sa obtina "o scurta relatare din partea membrilor echipei: ce nu a functionat bine, de ce operatiunea din Tomsk cu Navalnii a fost un esec total?"Raspunsurile date de Kudryavtsev in apelul de 45 de minute ofera prima dovada directa a implicarii unitatii in otravirea lui Navalnii. La un moment dat, isi exprima ingrijorarea de a vorbi pe o linie nesecurizata, dar Navalnii, vorbindu-i foarte ferm, reuseste sa-l convinga ca sefii cer un raport urgent si spune ca "toate acestea vor fi discutate la Consiliul de Securitate, la cel mai inalt nivel. "Kudryavtsev a oferit o descriere detaliata a modului in care neurotoxina a fost aplicata pe o pereche de chiloti a lui Navalnii. Navalnii a intrebat: "Pe ce articol de imbracaminte s-a pus accentul? Care este cea mai riscanta piesa de imbracaminte?"Kudryavtsev a raspuns simplu: "Chilotii".Navalnii a intrebat unde, mai exact, a fost aplicat Noviciokul. "Interior, intre picioare", a raspuns Kudryavtsev, potrivit CNN.CITESTE SI: