VIDEO Putin, imagini de propaganda intr-o biserica izolata la Craciunul pe stil vechi. Liderul de la Kremlin a mers la slujba cu elicopterul

Putin, care a recunoscut ca a fost botezat in 1952 in secret de tatal sau comunist, i-a chemat pe credinciosi sa se roage in speranta ca Dumnezeu le va indeplini dorintele.Aceasta credinta in miracol 'este steaua care ne lumineaza calea in viata si ne sustine in cele mai dificile etape', a spus el dupa ce a participat la slujba oficiata in Biserica Sf. Nicolae din Lipno, o insulita din regiunea Veliki-Novgorod.Presedintele Putin, care in fiecare intampina Craciunul intr-un lacas diferit, a daruit micii bisericute din insula Lipno pe lacul Ilmen icoana Domnului Atotputernic.Construita in 1292, biserica Sf.Nicolae - primul lacas din piatra ridicat in Rusia dupa invazia mongola - a fost distrusa in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si restaurata in 1956.Ca de obicei, Putin si-a exprimat sprijinul pentru Biserica Ortodoxa Rusa, pe care a laudat-o pentru ca a incurajat dialogul interconfesional si a promovat valorile familiei traditionale.Crestinii ortodocsi rusi serbeaza joi Craciunul cu slujbe religioase in toata tara, conform vechiului calendar iulian.Sarbatorile de sfarsit de an au inceput in Rusia la 31 decembrie si se vor incheia la 10 ianuarie, chiar daca credinciosii ortodocsi de rit vechi vor sarbatori Boboteaza la mijlocul lunii ianuarie, cand botezul lui Iisus Hristos este marcat cu bai traditionale in apele inghetate din iazuri, lacuri si rauri.Peste 70% dintre locuitorii Rusiei se considera ortodocsi, dar numarul credinciosilor practicanti este mult mai mic. Conform sondajelor, jumatate dintre rusi nu cred in Dumnezeu, dar considera ca a fi ortodox este sinonim cu a fi rus.