VIDEO Rusia a testat cu succes o racheta hipersonica de tip Tirkon, la Marea Barents, de ziua lui Putin

Generalului Gherasimov face acest anunt in contextul in care Putin implineste varsta de 68 de ani.Testul rachetei Tirkon a avut loc marti, de la bordul fregatei Amiral Gorskov, a precizat Gherasimov.Acest succes, a comentat Putin, citat de agentia rusa de presa Interfax, va contribui multi ani la asigurarea securitatii Rusiei.Presedintele rus anunta in iunie ca Rusia urmeaza sa fie in curand in masura sa contracareze armament supersonic dezvoltat de alte tari, cu Statele Unite in frunte.El aprecia ca Rusia se afla in fata rivalului sau american in dezvoltarea acestui tip de armament.Rachetele hipersonice - care se deplaseaza cu o viteza de cateva ori mai mare decat viteza sunetului - au o traiectorie mai joasa si mai "aplatizata" decat rachetele balistice clasice. Traiectoria lor este, de asemena, mai putin previzibila. Moscova a desfasurat anul trecut primele rachete hipersonice rusesti cu capacitate nucleara.Statele Unite dezvolta rachete hipersonice de la inceputul anilor 2000, potrivit unui raport al Serviciul de Cercetare al Congresului american,Fortele aeriene (US Air Force) si Lockheed Martin au efectuat in august, la baza aeriana Edwards, in California, un test de zbor al viitoarei rachete hipersonice AGM-183A.