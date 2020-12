Vladimir Putin: Daca Rusia ar fi vrut sa-l otraveasca pe Navalnii, acesta ar fi fost mort

"Pacientul clinicii berlineze are sustineea serviciilor speciale americane (...). Si, asa cum este cazul, el trebuie sa fie supravegheat de catre serviciile speciale (ruse FSB). Insa asta nu inseamna ca trebuia sa fie otravit", a declarat el."Daca s-ar fi vrut (acest lucru), afacerea ar fi fost dusa la capat", a declarat liderul de la Kremlin in conferinta sa de presa anuala.Putin refuza sa pronunte numele criticului sau si-l desemneaza evocand locul unde a fost spitalizat dupa presupusa otravire a acestuia. El a respins o ancheta recenta a mai multor publiatii (Bellingcat, CNN, Der Spiegel si The Intercept) care vede mana FSB, serviciile secrete ruse, mosteniitoarele KGB , caruia Putin i-a fost o vreme director, in spatele acestei ultime tentative de asasinat a lui Navalnii."Aceasta nu este o ancheta, ci legitimarea continuturilor (pregatite) de catre serviciile speciale americane", a apreciat el.Potrivit acestei anchete, care are la baza analiza unor date telefonice si de calatorie - divulgate online in Rusia -, agenti FSB specializati in armament chimic il filau pe opozant din 2017.Acesti agenti FSB erau prezenti la 27 august la Tomsk, orasul din Siberia in care a avut loc otravirea, potrivit acestei indelungate investigatii. Cu toate acestea, articolul nu stabileste niciun contact direct intre acesti agenti si opozant si nu prezinta nicio proba a unei treceri la fapte sau a vreunui ordin dat in acest sens. Moscova a dezmintit in mai multe randuri ca opozantul a fost otravit la Tomsk si a acuzat ca substanta toxica de tip noviciok detectata de laboratoare occidentale in urma spitalizarii lui Navalnii in Germania nu era prezenta in organismul opozantului pe cand acesta era tratat in Rusia Diverse alte versiuni au fost evocate de catre oficiali rusi - o inscenare, o otravire voita a opozantului, o intoxicatie orchestrata de catre serviciile speciale straine sau probleme de sanatate din cauza regimului sau alimentar sau a consumului de alcool.Moscova nu a deschis investigatii penale, subliniind ca nu detine probe in acest sens, si a acuzat Germania de faptul ca nu isi impartaseste informatiile cu justitia rusa.CITESTE SI: