Vladimir Putin denunta ''presiuni externe fara precedent'' asupra Belarusului

Belarus este "intr-o situatie dificila, in conditii de presiuni externe fara precedent, dupa alegerile prezidentiale" al caror rezultat nu a fost recunoscut de Uniunea Europeana (UE) si SUA , a declarat Putin intr-un discurs video adresat participantilor la un forum ruso-belarus.Belarus este de la inceputul lui august scena unei miscari de protest inedite impotriva realegerii, considerate frauduloase de catre opozitie, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, la putere din 1994.Pana acum Lukasenko a refuzat sa dialogheze cu opozitia, iar manifestatiile - cea mai recenta a adunat circa 100.000 de persoane - au dus in mod sistematic la sute de arestari.Lukasenko a cerut ajutorul lui Vladimir Putin, care i-a promis Minskului sustinere pentru asigurarea securitatii si un imprumut de 1,5 miliarde de dolari."Relatiile dintre Rusia si Belarus sunt mai puternice decat timpul si conjunctura si se bazeaza pe un fundament solid", a mai asigurat marti Putin.Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, in exil la Vilnius, a avut la randul sau marti o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron , in vizita oficiala in Lituania, si ar urma sa sustina un discurs in fata Parlamentului francez, pe data de 7 octombrie, la orele 11:30.Mai exact, ea ar urma sa raspunda intrebarilor din partea membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Adunarii Nationale franceze. Deocamdata nu se stie daca ea va face acest lucru de la distanta sau in persoana.Macron, care ii cere lui Aleksandr Lukasenko sa plece de la putere, este primul lider occidental de rang inalt care a avut o intrevedere cu opozanta belarusa, subliniaza AFP.Aceasta din urma l-a indemnat pe Emmanuel Macron sa fie "mediatorul de care noi avem atat de mare nevoie" pentru a rezolva criza din Belarus.