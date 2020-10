Dezarmare nucleara: Vladimir Putin propune prelungirea 'fara conditii' cu un an a tratatului ruso-american New Start

'Am o propunere, si anume prelungirea acordului actual fara niciun fel de conditie pentru cel putin un an pentru a avea posibilitatea de a desfasura negocieri semnificative pe toti parametrii' problemelor aflate in discutie, a declarat Putin in cadrul unei reuniuni a Consiliului Securitatii Rusiei pe care l-a convocat la Kremlin.Tratatul bilateral New Start, incheiat in 2010, mentine arsenalele ambelor tari mult sub nivelul lor din perioada Razboiului Rece, limitand la 700 numarul lansatoarelor nucleare strategice desfasurate si la 1.550 numarul ogivelor nucleare.Negociatorul american Marshall Billingslea la convorbirile de dezarmare cu Rusia a propus marti Moscovei prelungirea acestui tratat 'pentru un anumit timp' cu conditia ca Rusia sa accepte 'inghetarea' arsenalului sau nuclear.O astfel de inghetare a fost considerata 'inacceptabila' de catre negociatorul rus, viceministrul de externe Serghei Riabkov.Vladimir Putin a apreciat vineri ca ar fi 'extrem de regretabil' ca tratatul sa inceteze fara sa fie inlocuit, salutand un acord care a permis, potrivit lui, 'limitarea cursei inarmarilor'.'Este clar ca noi avem noi sisteme de armament pe care americanii nu le au, cel putin deocamdata. Dar noi nu refuzam sa discutam acest aspect al problemei', a adaugat presedintele rus.Rusia si SUA detin inca impreuna peste 90% din armele nucleare de pe glob, potrivit ultimului raport al Institutului international de cercetare asupra pacii din Stockholm (Sipri).