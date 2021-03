Raspunsul lui Vladimir Putin pentru Joe Biden, dupa ce acesta l-a numit "criminal": "Cine zice, ala e!" Acuzatii dure si din partea Kremlinului

Kremlinul il acuza pe Biden de faptul ca vrea sa degradeze relatiile SUA cu Rusia

RELATII NOCIVE DE ANI DE ZILE

"Cine zice, ala e!", i-a replicat Putin lui Biden dupa aceste declaratii intr-un interviu, miercuri."Noi ne vom apara propriile interese si vom coopera cu ei in conditiile in care va fi avantajos pentru noi", a adaugat Putin.Putin face aceasta declaratie dupa ce omologul sau american a raspuns afirmativ miercuri, intr-un interviu acordat ABC News, unei intrebari a jurnalistului daca liderul de la Kremlin este "un criminal".Apoi, in acelasi interviu, el spune ca vrea sa-l faca "sa plateasca" pe presedintele rus pentru amestecul in alegerile americane dn 2016 si din 2020. Moscova respine aceste acuzatii.Ca represalii, Rusia a anuntat ca-si recheama sambata ambsadorul la consultari pe tema viitorului relatiilor ruso-americane."Declaratiile presedintelui american sunt foarte rele. El nu vrea, in mod clar, sa imbunatateasca relatiile cu tara noastra si de la acest principiu trebuie sa pornim de-acum", tuna anterior un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Kremlinul il acuza joi pe Joe Biden de faptul ca incearca sa degradeze relatiile Statelor Unite cu Rusia prin faptul ca-l acuza pe Vladimir Putin ca este un "criminal", o declaratie care a antrenat o agravare a crizei ruso-americane, relateaza AFP.Acest schimb de replici intre ce doi rivali geopolitici intervine in contextul in care, in pofida multor dezacorduri, cele doua puteri afirma, dupa schimbarea administratiei americane, ca vor sa coopereze in dodare de interes comun.Insa, dupa acest interviu al presedintelui american de miercuri, Moscova nu-si ascunde furia si vorbeste despre riscul unei "prabusiri" a relatiilor."Declaratiile presedintelui american sunt foarte rele. El nu vrea, in mod clar, sa imbunatateasca relatiile cu tara noastra si de la acest principiu trebuie sa pornim de-acum", tuna un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."iNSULTA" LA ADRESA RUSILOR SI "ATAC" LA ADRESA RUSIEIPresedintele american Joe Biden a raspuns afirmativ intrebarii unui jurnalist ABC News daca liderul de la Kremlin este "un criminal".Apoi, in acelasi interviu, el spune ca vrea sa-l faca "sa plateasca" pe presedintele rus pentru amestecul in alegerile americane dn 2016 si din 2020.Moscova a respins mereu aceste acuzatii.Vladimir Putin "va plati consecintele", a avertizat Joe Biden, dupa care a repetat ca "veti vedea in curand pretul pe care-l va plati".Aceste declaratii au fost catalogate de catre presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, drept o "insulta" la adresa rusilor si un "atac" impotriva tarii.Un vicepresedinte al Consiliului federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, Konstantiv Kosaciov, a cerut "explicatii si sa se prezinte scuze".Moscova a anuntat miercuri ca-si recheama ambasadorul de la Washington , care urmeaza sa revina sambata la consultari "cu privire la mijloace de corectare a relatiei ruso-americane", a anuntat Ambasada Rusiei.Ea considera ca "declaratiile nechibzuite ale unor oficiali americani risca sa antreneze prabusirea relatiilor deja excesiv de conflictuale".Dmitri Peskov a anuntat ca ambasadorul rus, care urmeaza sa ramana in Rusia mai multe zile, va discuta, daca este necesar, cu Vladimir Putin insusi, care nu s-a exprimat cu privire la acest subiect.Departamentul de Stat american a declarat AFP ca nu preconizeaza sa-si recheme reprezentantul la Moscova.Este de subliniat ca rechemarea unui ambasador este un lucru rar in actiunea diplomatica rusa.Relatiile ruso-americane si relatiile ruso-occidentale, in general, s-au degradat puternic din cauza anexarii de catre Moscova a Peninsulei ucrainene Crimeea , a Razboiului din Ucraina , Razboului din Siria si otravirii si incarcerarii opozantului politic rus Aleksei Navalnii.Serii multiple de sanctiuni si contrasanctiuni au fost impuse.Biden afiseaza de cand s-a instalat la Casa Alba , in ianuarie, o fermitate fata de Kremlin, spre deosebire de bunavointa, adesea reprosata predecesorului sau Donad Trump, inclusiv in tabara republicana.Insa aceasta degradare brusca a relatiilor ruso-americane dupa interviul de miercuri ar putea sa ameninte cooperarea pe cale sa se nasca in dosare de interes comun.Joe Biden si-a reiterat vointa de a "coopera" cu rusii, "atunci cand este vorba despre interesul nostru comun".Insa Casa Alba a insistat totodata asupra faptului ca locatarul sau nu-si va trece sub tacere, cu toate acestea, "ingrijorarile cu privire la ceea ce considera acte nefaste".Rusia asteapta explicatii de la Statele Unite cu privire la comentariile lui Biden referitoare la Putin, declara Ministerul rus de Externe, potrivit Interfax, scrie Reuters.Statele Unite au anuntat la randul lor ca pregatesc noi sanctiuni vizand Rusia, din cauza presupusului rol pe care aceasta l-a jucat intr-un atac cibernetic si in urma unor acuzatii cu privire la un amestec in alegerile prezidentiale americane.