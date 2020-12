Vladimir Putin sustine ca Rusia a gestionat mai bine pandemia decat tarile din Occident

Sustinandu-si marea sa conferinta de presa anuala - in acest an prin videoconferinta de la resedinta sa din Novo-Ogariovo, intr-o suburbie a Moscovei, din cauza epidemiei - Putin a recunoscut ca Rusia s-a confruntat anul acesta cu "un numar enorm de probleme, cu un ocean de probleme"."Putem spune cu certitudine ca am facut fata acestor probleme cu demnitate. Poate chiar mai bine decat alte tari ale lumii care se mandresc cu stabilitatea economiilor lor si cu dezvoltarea serviciilor lor sociale si a sistemelor lor de sanatate", a continuat Putin. Potrivit lui, sistemul rus "s-a dovedit mai eficient" decat cel al altor tari, in special din Occident. Rusia a inregistrat pana la ora actuala peste 2,7 milioane de cazuri de contaminari cu noul tip de coronavirus, al patrulea cel mai mare numar de infectari din lume, dintre care 49.151 s-au soldat cu deces, cifre care arata o mortalitate mai mica decat in Europa de Vest sau in SUA , rezultat cu care Putin se mandreste de luni de zile.Insa agentia rusa de statistici Rosstat a inregistrat in octombrie 2020 aproape 50.000 de decese suplimentare in raport cu octombrie 2019.Intre martie si sfarsitul lui octombrie, supramortalitatea este de aproape 165.000 de decese in raport cu anul trecut, ceea ce inseamna ca bilantul este mult mai grav decat admit autoritatile ruse public.O cauza ar fi definitia rusa foarte restrictiva pentru ceea ce constituie un deces cauzat de noul tip de coronavirus: COVID-19 trebuie sa fie identificat drept cauza principala a decesului in urma unei autopsii.Vladimir Putin nu s-a exprimat joi asupra acestor statistici disparate.Un al doilea val al epidemiei inceput toamna face ca in Rusia sa fie inregistrate in fiecare saptamana noi recorduri, cu o situatie ingrijoratoare mai ales in regiunile cele mai sarace si adesea prost echipate.Economia rusa, care era deja la ralanti de mai multe luni inainte de pandemie, a fost afectata de asemenea, ca peste tot in lume. Consumul a scazut, somajul a crescut si peste 20 de milioane de rusi se afla sub pragul saraciei.Aceasta situatie a convins autoritatile ruse sa respinga un al doilea lockdown, dupa cel din primavara, devastator pentru economie, pariind pe succesul viitorului sau vaccin, Sputnik-V, pe care Vladimir Putin nu a ezitat sa-l laude din nou in timpul conferintei sale de presa.De altfel, in opinia lui Vladimir Putin, Rusia s-a descurcat mai bine ca alte tari si din punct de vedere economic.CITESTE SI: