Ziua de nastere a lui Putin va fi sarbatoare nationala in onoarea trupelor care au anexat Crimeea

Parlamentul rus propune o noua sarbatoare nationala pentru cinstirea trupelor care au luat Crimeea de la Ucraina. Sarbatoarea va fi organizata de ziua de nastere a lui Vladimir Putin, pe 7 octombrie.

Potrivit propunerii parlamentare, sarbatoarea va celebra rolul asa zisilor "mici omuleti verzi" sau "oamenii politicosi", trupele care au ocupat peninsula de la Marea Neagra inainte ca Moscova sa o anexeze in luna martie, scrie Reuters, citata de DNA India.

Sintagmele "mici oameni verzi" sau "oamenii politicosi" au aparut in acea perioada pentru a-i descrie pe soldatii care au intrat in Crimeea fara a avea insemne militare de identificare.

"Soimii" si "Porumbeii" lui Putin

Moscova a negat initial prezenta trupelor rusesti in Crimeea, iar Putin a admis public trimiterea acestora abia pe data de 17 aprilie, la o luna dupa ce semnase legea care oficializa anexarea.

"Termenul de 'oameni politicosi' a devenit un nou brand al armatei rusesti, o noua imagine a armatei moderne", a declarat Viktor Vodolatki, membru al partidului lui Putin, Rusia Unita.

"Termenul de 'oameni politicosi' a devenit un brand popular dupa Crimeea si arata respect nu numai pentru fortele speciale, ci pentru toate fortele armate care cu precizie, calm, fara varsare de sange, i-au ajutat pe locuitorii din Crimeea sa revina la patria lor istorica", a mai spus Vodolatki.

Oficialii si majoritatea presei ruse folosesc termenul "reunificare" si nu "anexare" referitor la Crimeea, spunand ca au reinstaurat normalitatea istorica intr-o zona cu o larga populatie ruseasca.

Putin, care neaga acuzele primite din partea Occidentului ca ar fi trimis trupe catre cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, se bucura de nivele record ale popularitatii in randul rusilor.

Spre deosebire de Crimeea, ocupata aproape fara varsare de sange, in conflictul din Ucraina si-au pierdut viata mai mult de 3.000 de oameni de la inceperea acestuia in aprilie. Prezenta in crestere a "oamenilor politicosi" a atras deja comparatii cu situatia din Crimeea.