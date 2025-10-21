Secretele pe care Putin nu le-ar fi vrut dezvăluite. Un fost ofițer FSB, implicat în otrăvirea liderilor opoziției, a mărturisit cum își elimină liderul de la Kremlin adversarii

Un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a dezvăluit detalii șocante despre activitatea Serviciului Doi, unitatea responsabilă de represiunea internă și eliminarea opozanților regimului Putin.

Alexander Fedotov susține că acest departament, comparat cu Gestapoul nazist, a fost implicat în otrăvirea liderilor opoziției, inclusiv a lui Alexei Navalnîi, și a jucat un rol esențial în anexarea Crimeei. Potrivit lui, toate deciziile privind asasinatele prin otrăvire sunt „coordonate direct cu Vladimir Putin”.

Alexander Fedotov a început să lucreze pentru FSB din 2003, iar șase ani mai târziu s-a transferat la Serviciul Doi, potrivit Digi 24.ro

„Am făcut muncă de rutină în mare parte: monitorizam mitinguri și verificam adresele unde s-ar fi putut ascunde membrii unor grupări armate”, a povestit Fedotov pentru The Insider. „Din când în când, erau incidente – găseam arme sau explodau grenade”.

Fedotov, însă, nu era interesat să monitorizeze membrii opoziției din Rusia și a cerut să fie transferat la biroul central de la Moscova, unde spera că va desfășura misiuni foarte importante „pentru binele patriei”.

Direct la ordinele lui Putin

Șeful Serviciului Doi, generalul Alexei Sedov, comunică direct cu Vladimir Putin, potrivit lui Fedotov. „A avansat în rang neobișnuit de repede. În doar câțiva ani a devenit general de armată. Acest gen de promovare este rar chiar și pentru directorii FSB. Este o persoană foarte bogată.”

După protestele din 2011-2012, monitorizarea membrilor opoziției a fost extinsă, iar obiectivul a devenit identificarea celor capabili să organizeze rapid adunări mari de oameni.

Chiar și Ksenia Sobceak, fina președintelui rus, care a candidat la alegerile din 2018 împotriva lui Putin, este supravegheată, cu toate că are legături directe cu autoritățile de la Moscova, potrivit lui Fedotov.

Situația, însă, era mult mai strictă în privința membrilor opoziției care nu se aflau sub controlul Kremlinului, precum Navalnîi, Vladimir Kara-Murza și Dmitri Bîkov. Aceștia erau monitorizați constat, inclusiv fizic. Navalnîi a murit în februarie 2024, după ce a fost cel mai probabil otrăvit într-o închisoare din nordul Siberiei, în timp ce Kara-Murza a fost otrăvit de mai multe ori, însă a reușit să scape cu viață și a fost eliberat într-un schimb de prizonieri, în august 2024. Fedotov este „convins” că ofițerii Serviciului Doi nu au fost implicați în asasinarea lui Boris Nemțov, un alt membru al opoziției care a fost împușcat mortal în 2015 chiar pe un pod din apropierea Pieței Roșii de lângă Kremlin.

„FSB-ul preferă să folosească alte metode. Când o persoană are o gaură în cap, este clar că a fost împușcată. Nu există alte explicații. Când este folosită otrăvirea, mai ales dacă toxina nu este descoperită, rămâne loc de îndoială”, a explicat Fedotov.

„Unii vor crede că persoana a fost otrăvită, alții că a murit singură. Acest lucru lasă loc pentru manevre”, a mai spus fostul ofițer.

Șeful său de la acea vreme, Sedov, a fost surprins să audă că Nemțov a fost ucis. Când Fedotov i-a raportat ceea ce s-a întâmplat, Sedov l-a întrebat de mai multe ori dacă este sigur.

„Dacă ar fi știut despre o asasinare plănuită, cred că s-ar fi comportat altfel. La orice alt raport, indiferent de cât de importat era, răspundea cu un simplu: 'am înțeles, mulțumesc'. De această dată, am simțit surprindere în vocea lui.”

Otrava, preferată pentru acțiunile Serviciului 2

Deciziile legate de otrăviri sunt „coordonate 100% cu Putin”. Agenții FSB preferă să îi elimine pe membrii opoziției ruse prin metode care seamănă cu o moarte naturală, potrivit lui Fedotov.

„Dacă ești lovit în cap cu o cărămidă pe o alee este tot o moarte violentă. Loviturile lasă semne vizibile. Otrava, însă, este de multe ori imposibil de detectat.” Deciziile legate de otrăviri sunt „coordonate 100% cu Putin, pentru că astfel de acțiuni atrag inevitabil atenția internațională”, a spus Fedotov.

„Nimic de acest gen nu este realizat fără aprobarea lui”, a adăugat fostul ofițer. Astfel de misiuni au loc în două moduri: ori decizia este luată personal de Putin și transmisă mai departe, ori ea vine sub forma unei recomandări de la un subordonat. „În orice caz, ultimul cuvânt îi aparține lui Putin. El ori dă ordinul, ori aprobă.”

