„E ceva fundamental în neregulă cu el”. Un fost șef al spionajului britanic vorbește despre strea în care se află Putin

Fostul șef al serviciilor secrete britanice MI6 (între 1996-2004), Richard Dearlove, sugerează că dictatorul rus Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, are „ceva fundamental în neregulă” cu sănătatea sa. Există zvonuri persistente că ar putea avea boala Parkinson, scrie Independent.

"Potrivit lui Dearlove, sursele sale din Europa cred că sănătatea lui Putin se deteriorează. Există o versiune conform căreia președintele rus suferă de boala Parkinson, unul dintre simptome fiind delirul", se spune în articol.

Fostul șef al MI6 crede că problemele de sănătate au fost cele care i-au provocat paranoia dictatorului rus și poate că l-au obligat să ordone moartea liderului opoziției Alexei Navalnîi.

„Nu am un răspuns clar la această întrebare, dar am contacte și prieteni încă în Europa de Est care cred că este ceva fundamental în neregulă cu el din punct de vedere medical. Dar nu sunt medic... Poate „fie boala Parkinson”, care, desigur, are manifestări diferite, variații diferite și severitate diferită. Dar dacă această persoană este paranoică, cred că uciderea lui Navalnîi poate indica o anumită paranoia, acesta este unul dintre simptome", a spus Dearlove.

El spune că Putin a văzut în mod evident o amenințare chiar și în Navalnîi aflat în închisoare. Opozantul a fost ucis cu doar o lună înainte de așa-numitele „alegeri” prezidențiale din Federația Rusă.