S-a dormit pe rupte la discursul halucinant al lui Vladimir Putin VIDEO

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a susţinut marţi un discurs în faţa camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape două ore, perioadă în care unele persoane aflate în fața sa au adormit.

Ultima dată Putin s-a adresat parlamentului în 2021, iar acum a fost pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu aproape un an, când a venit într-un cadru solemn şi a anunţat noile direcţii ale ţării.

În timp ce preşedintele american Joe Biden urma să vorbească marţi la Varşovia, în Polonia, Vladimir Putin şi-a ţinut discursul anual în faţa elitei politice din Rusia. „Vorbesc într-un moment dificil, un moment-cheie pentru Rusia, într-o perioadă de schimbări radicale în întreaga lume”, a declarat Putin în introducerea discursului său.

El s-a angajat să continue campania militară în Ucraina, la aproape un an de la începutul ofensivei. „Pentru a asigura securitatea ţării noastre, pentru a elimina ameninţările din partea unui regim neonazist care există în Ucraina de la lovitura de stat din 2014, s-a decis să se desfăşoare o operaţiune militară specială. Şi vom rezolva pas cu pas, cu atenţie şi metodic, obiectivele care ne stau în faţă”, a proclamat el.

Putin a acuzat Occidentul că se foloseşte de conflictul din Ucraina pentru a „termina” Rusia şi a spus că Occidentul poartă „responsabilitatea” pentru escaladarea situaţiei.

Pe rețelele sociale au apărut însă imagini în care se paote vedea inclusiv lipsa de interes a rușilor care au ascultat discursul lui Putin de la fața locului, unele persoane fiind surprinse ațipind.

