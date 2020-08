UPDATE: Medic: "Se afla in stare grava". Principalul oponent al lui Vladimir Putin, internat la terapie intensiva.

UPDATE 11:25: Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii se afla in stare grava dupa ce a fost internat intr-un spital din orasul Omsk (Siberia), a relatat joi agentia de presa TASS, care il citeaza pe medicul sef din spitalul in care Navalnii este tratat, transmite Reuters.Stirea initiala:Navalnii, 44 de ani, este inconstient si internat la terapie intensiva, dupa ce a inceput sa se simta rau in timpul zborului de intoarcere spre capitala rusa Moscova din orasul siberian Tomsk, a precizat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmus.Dupa ce avionul a aterizat la Omsk, Navalnii a fost dus la spital cu suspiciunea de otravire, a adaugat ea pe retelele sociale Twitter si Telegram."Presupunem ca Aleksei (Navalnii) a fost otravit cu ceva ce a fost pus in ceaiul sau. Aceasta este singura bautura pe care el a consumat-o in aceasta dimineata", a subliniat ea.Iarmus a facut o paralela cu un incident de anul trecut, in timpul caruia Navalnii a manifestat o reactie alergica acuta care, potrivit medicilor, ar fi putut fi cauzata de o otravire cu o substanta chimica necunoscuta.Navalnii, avocat si activist anticoruptie, a stat de mai multe ori la inchisoare in ultimii ani pentru organizarea de proteste anti-Kremlin.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca pedepsele cu detentia aplicate de Rusia impotriva lui Navalnii in 2012 si 2014 au fost motivate politic si au incalcat drepturile sale, decizie pe care Moscova o contesta.