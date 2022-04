Putin, cel mai sexy barbat din lume

Desi nu mai este presedinte, premierul rus Vladimir Putin, ale carui fotografii la bustul gol, cu muschii lucrati, au facut ocolul lumii vara trecuta, in timpul pescuitului in Siberia, continua sa faca ravagii nu doar in randul femeilor, ci si printre reprezentantii sexului tare.

Astfel, redactorul-sef al postului de televiziune Canale 5 si unul din redactorii-sefi ai editurii Mondadori, apartinand premierului Silvio Berlusconi, considera nici mai mult, nici mai putin ca "Putin este cel mai sexy barbat din lume", arata Agerpres.

