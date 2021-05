Putin si Lukashenko, a doua runda de discutii in plin scandal international

'Ieri a fost ziua oficiala a discutiilor, iar astazi este partea informala', le-a spus jurnalistilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmand ca cei doi presedinti 'au profitat de vremea frumoasa' si 'au facut o plimbare cu vaporul'.Canalul Telegram 'Pool Pervogo', care face oficiu de cont neoficial al presedintiei belaruse, a difuzat o fotografie care ii arata pe cei doi lideri in tinuta decontractata, la bordul unui vas, din cate se pare.Conform lui Peskov, Putin si Lukasenko au discutat in principal despre 'cooperarea economica' si 'lupta contra pandemiei', dar si despre deturnarea de catre Minsk a unui avion de linie Ryanair si arestarea jurnalistului belarus de opozitie exilat Roman Protasevici si a prietenei sale rusoaice Sofia Sapega, care se afla la bord.Interceptarea zborului Atena-Vilnius deasupra teritoriului belarus a provocat consternare in Europa si SUA, care au adoptat sanctiuni contra regimului Lukasenko, recomandand companiilor aeriene sa ocoleasca Belarusul.'Lukasenko i-a furnizat omologului sau informatii detaliate despre ceea ce s-a intamplat la bordul avionului Ryanair', a adaugat Peskov, notand ca Moscova 'nu este indiferenta la soarta' Sofiei Sapega, cetateana rusa.Tot potrivit Kremlinului, Lukasenko 'nu a exprimat solicitari de asistenta economica suplimentara' din partea Rusiei, principalul creditor al Belarusului, dar cei doi presedinti au convenit sa lucreze la 'organizarea legaturii aeriene' intre tarile lor, tinand cont de restrictiile impuse de Uniunea Europeana.Peskov a mai repetat ca Moscova vrea o 'ancheta aprofundata' cu privire la circumstantele interceptarii cursei Ryanair, acuzandu-i pe occidentali ca au tras 'concluzii pripite'.Vineri, discutiile Putin-Lukasenko au durat mai bine de cinci ore, insa nu au facute anunturi.