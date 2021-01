Aleksei Navalnii anunta ca se intoarce in Rusia, desi risca inchisoarea

"They're doing everything to spook me," #Navalny says in a video announcing his return to Russia on Sunday.



Authorities are fast moving forward with a criminal case that could see him arrested the moment his plane touches downpic.twitter.com/vFHAhQAuQo- Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 13, 2021

"Am supravietuit. Iar acum (presedintele rus Vladimir) Putin, care a dat ordinul sa fiu asasinat (...), le spune servitorilor sai sa faca totul pentru ca eu sa nu ma mai intorc" in tara, denunta opozantul, in varsta de 44 de ani, intr-o inregistrare video postata pe Instagram.El anunta ca a cumparat un bilet la o linie aeriana regulata, la 17 ianuarie."Problema revenirii sau nu (in tara) nu s-a pus niciodata pentru mine. Pur si simplu pentru ca nu am plecat. M-am trezit in Germania, unde am ajuns intr-o cutie de reanimare", afirmna Navalnii.Un activist impotriva coruptiei si un inamic jurat al Kremlinului, Navalnii s-a simtit rau in august, la bordul unui avion, in timp ce se intorcea dintr-un truneu electoral in Siberia.Avionul a aterizat de urgenta la Omsk, unde opozantul a ramas spitalizat 48 de ore inainte sa fie evacuat, in coma, catre Germania.El a iesit din coma la inceputul lui septembrie, iar trei laboratoare europene au conchis ca a fost otravit cu un agent neurotoxic de tip noviciok, conceput de sovietici in scopuri militare.Aceasta concluzie a fost confirmata de catre Organiztaia pentru Interzicerea Armamentului Chimic (OIAC), iar o ancheta a mai multor publicatii arata cu degetul o responsabilitate a serviciilor speciale FSB in aceasta otravire.Navalnii il acuza pe Putin, de cand a iesit din coma, de faptul ca a ordinat in mod direct asasinarea sa, o acuzatie pe care Kremlinul o respinge.El risca o pedeapsa cu inchisoarea in Rusia, dupa ce justitia rusa a inregistrat marti o plangere prin care se cere transformarea unei pedepse la inchisoare cu suspendarea impotriva sa intr-o pedeapsa cu executarea inchisorii.Opozantul anunta ca plangerea a fost depusa de catre serviciul penitenciar rus FSIN cu privire la o condamnare din decembrie 2014 si denunta o manevra vizand sa-l impiedice sa revina in tara.La sfarsitul lui decembrie, o ancheta cu privire la "fraude la scara mare" a fost deschisa impotriva sa, iar Comitetul rus de ancheta a anuntat ca este suspectat de faptul ca a cheltuit in scop personal donatii in valoare de 365 de milioane de ruble (3,9 milioane de euro).