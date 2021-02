Avocatii lui Navalnii au facut recurs la decizia de condamnare la inchisoare a adversarului lui Putin

Tribunalul Urban din Moscova va analiza apelul la 20 februarie, dupa cum a declarat presei Vadim Kobzev, reprezentantul opozantului rus. Navalnii a fost condamnat la 2 februarie pentru ca nu s-a prezentat in persoana in fata unui ofiter de probatiune, de doua ori pe luna, dupa pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare pe care o primise in 2014 pentru frauda comerciala in legatura cu compania "Yves Rocher Vostok".Opozantul rus a explicat cu acel prilej ca luni la randul nu s-a putut prezenta in fata autoritatilor penitenciare deoarece se afla in Germania, mai intai in coma, iar apoi recuperandu-se dupa otravirea cu agentul neurotoxic Noviciok, pentru care acuza serviciile secrete ruse. Navalnii, care ar avea de executat doi ani si opt luni de inchisoare , dat fiind ca timp de 10 luni s-a aflat in arest la domiciliu, iar acum este intemnitat intr-o inchisoare din Moscova, l-a acuzat pe presedintele rus Vladimir Putin ca a ordonat asasinarea si ulterior judecarea lui.