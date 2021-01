Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: Arestarea liderului opozitiei Navalnii, la reintoarcerea sa in Rusia, este inacceptabila

"Arestarea liderului opozitiei ruse Navalnii, la reintoarcerea acestuia in Rusia, dupa ce si-a revenit in urma otravirii cu novichok este inacceptabila. Represiunea impotriva opozitiei, doar pentru ca este opozitie, este pur nedemocratica", a scris Bogdan Aurescu duminica seara pe Twitter Principalul opozant rus Alexei Navalnii a fost arestat de Politie la sosirea pe aeroportul Seremetievo din Moscova , la punctul de control al pasapoartelor, au constatat jurnalistii de la AFP.Serviciile penitenciare ruse au avertizat ca nu vor ezita sa-l aresteze pe Navalnii, 44 de ani, cand va sosi in Rusia, acuzandu-l ca a incalcat, atunci cand se afla in Germania in ultimele luni, conditiile unei eliberari in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014.