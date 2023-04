Bush si Putin vor vorbi despre scutul antiracheta la Bucuresti

Intalnirea bilaterala intre presedintii Vladimir Putin si George W. Bush, ce ar urma sa aiba loc in marja summitului NATO de la Bucuresti, va avea ca subiect principal scutul antiracheta din Polonia si Cehia, a declarat vineri presedintele comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat.

"Sper ca o intalnire intre domnii Putin si Bush sa poata avea loc la Bucuresti si am cazut de acord asupra posibilitatii de a inregistra progrese in chestiuni importante de pe agenda in relatiile noastre, mai ales despre scutul antiracheta care va fi amplasat in Polonia si Cehia.

Este o chestiune extrem de importanta pentru Rusia", a declarat Constantin Kosacev, citat de NewsIn. Deocamdata, o astfel de intalnire Bush-Putin nu a fost confirmata oficial, dar presa vorbeste din ce in ce mai des despre iminenta ei.

Intrebat cum vede alegerea Romaniei ca tara gazda a summitului, mai ales din perspectiva criticilor aduse de Rusia bazelor militare americane, Kosacev a raspuns ca "Romania este un stat membru al NATO, iar Rusia trebuie sa respecte aceasta decizie a Romaniei".

"Nu avem o explicatie buna privind motivele pentru care SUA si-au desfasurat bazele militare in Romania, dar noi nu avem nimic de-a face cu asta, este decizia Romaniei", a adaugat Kosacev.

Ads

Presedintele Vladimir Putin a mentionat in repetate randuri ca facilitatile militare puse la dispozitie de Romania armatei Statelor Unite constituie unul dintre motivele de nemultumire ale Rusiei, care au determinat Moscova sa-si suspende participarea la Tratatul privind fortele conventionale din Europa (CFE).

Pe de alta parte, Kosacev a criticat, in timpul conferintei de la Bruxelles, extinderea NATO, pe care Rusia o vede drept "o alegere gresita" facuta de Occident in anii '90.

Fostul subsecretar de stat Richard Holbrooke l-a contrazis pe politicianul rus, subliniind ca presedintele Bill Clinton a colaborat foarte strans cu presedintele Boris Eltan in privinta extinderii NATO, incluzand Rusia in fiecare pas si mentinand mereu usa Aliantei deschisa pentru Moscova.