Complotul lui Putin împotriva Statelor Unite: Amestecul perfid al Kremlinului în afacerile americanilor

Documentul a fost publicat de către Fundația Free Russia, o organizație internațională non-profit cu sediul la Washington , care sprijină societatea civilă și dezvoltarea democrației din Rusia , potrivit 4freerussia În prefață, autorii studiului arată că ”Putin a creat un sistem care poate conduce Rusia vreme de 100 de ani, dacă nu și mai mult”, deoarece înțelege ”algoritmul poporului rus”. Vladislav Surkov, un politician rus, fostul șef al Administrației prezidențiale de la Mscova, între 1999 și 2011, a spus că ”Rusia lui Putin reprezintă a patra manifestare a statului rus, după Țarii Ivan al III-lea și Petru I și Vladimir Ilici Lenin, fondatorul Uniunii Sovietice.”Sistemul politic intern din Rusia este în esență o parodie a democrației occidentale, care folosește diversiunea, subterfugiul, dramatizarea, dezinformarea, legea și corupția strategică pentru a menține guvernarea continuă a lui Putin și a clicii sale”, se spune în raportul Free Russia Foundation.Analiza vorbește și despre ”interferențele Rusiei” în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016 și 2020, care au fost expuse ”atacurilor hackerilor Kremlinului și manipulării rețelelor sociale pentru a submina încrederea în instituția centrală a democrației americane”.Organizația de la Washington trage un semnal de alarmă în Statele Unite, deoarece America ”se confruntă cu o amenințare gravă, persistentă și pe termen lung din partea actualei puteri de la Kremlin, care intenționează să submineze încrederea și funcționarea instituțiilor democratice și să stabilească rețele de influență malignă pentru a avansa obiectivele strategice ale Moscovei”.Iar pentru a contracara această amenințare a Rusiei, primul lucru este să înțelegem fenomenul. Aceasta se poate face prin ”examinarea influenței maligne a Rusiei asupra organizațiilor non-profit, sprijinul Kremlinului din social media, energie, infrastructură și tehnologie”.Analiza va contribui la ”conștientizarea factorilor de decizie din SUA , a experților și a publicului larg asupra pericolului clar și prezent, nu numai pentru securitatea națională a Statelor Unite, dar și pentru sănătatea și coeziunea societății”.Atacul hackerilor ruși asupra conductei de combustibil Colonial din 7 mai 2021 a demonstrat un semn îngrijorător al vulnerabilității sectorului enegetic al SUA față de interferențele Rusiei.Amestecul Rusiei din domeniul energetic al SUA este complex și ia multe forme. Și exemplele dezvăluite în raport sunt numeroase. Rosatom, compania de stat din Rusia, a închis una dintre cele mai importante mine de uraniu din Statele Unite, Willow Creek din Wyoming. Acest fapt a contribuit semnificativ la creșterea dependenței SUA de importurile de uraniu.Rosneft, companie de stat din domeniul petrolier, din Rusia, a achiziționat activele firmei americane North American, cu proiecte energetice, în mod indirect, prin subsidiara sa Neftegaz Holding America Limited, înregistrată în Delaware.America Ethane este liderul producătorilor de etan din Statele Unite. Compania a fost fondată în 2014 la Houston, iar 86% din acțiuni sunt deținute de către oamenii de afaceri ruși Andrei Kunatbaev și Konstantin Nikolaev.Rosatom din Rusia a achiziționat în 2010 compania canadiană din domeniul uraniului, Uranium One Inc. Firma rusească a preluat controlul complet asupra Unranium One America, Uranium One USA, prin subsidiarele sale. Ultima controlează cea mai mare producție a uraniului din Statele Unite.Free Russia a identificat și care sunt cele mai mari amenințări la adresa securității naționale a SUA din sectorul energetic. ”Atacurile hackerilor ruși asupra rețelelor energetice de petrol și gaze, întreruperea aprovizionării cu uraniu a industriei de profil din cauza dependenței de uraniul rusesc, închiderea minelor de uraniu de către compania rusească a crescut dependența de importuri”.Alfa Group, o companie rusească importantă, este condusă de miliardarii Mikhail Fridman și Petr Aven și deține Alfa Bank, a patra bancă din Rusia. Cea mai importantă investiție a Alfa Group din infrastructura critică din SUA este la Uber Technologies Inc, lider în industria de sharing, cu 70% cotă de piață.Compania LetterOne, deținută de Alfa Gropu, a investit 200 de milioane de dolari în acțiuni la Uber, în 2016, pe care le-ar fi vândut ulterior în 2019, însă acestea nu au apărut niciodată în planul de afaceri al LetterOne.Alfa Group a fost legată de achiziționarea unor acțiuni la firme de date și de securitate cibernetică din SUA. Prin intermediul Pamplona Capital Management, conectată cu Fridman, a investit la Cofense Inc. din Leesburg, Virginia, un serviciu de combatere a atacurilor cibernetice.În 2016, LetterOne a investit 50 de miliaone de dolari în Freedom-Pop, o rețea de internet din Los Angeles, california.Vladimir Potanin este un oligarh rus, care este patronul firmei Norilsk Nickel, unul dintre cei mai mari producători de nichel și cupru din lume și lider la palladium. El are în portofoliu investiții în industria tech din SUA, prin firma sa Altpoint Capital, înregistrată în Connecticut.Investițiile lui Potanin din SUA, în special in industria digitală, au depășit sute de milioane de dolari. Alte firme din SUA, precum Lyft, Zoom, Redbooth au printre investitori firme rusești.Columbus Nova este o firmă fondată în 2000 de Andrew Intrater, văr cu Victor Vekselberg, unul dintre cei mai bogați miliardari din Rusia, locul 20 în topul Forbes. Acesta funcționează în SUA sub numele de Renova US Management.Unul dintre cele mai mari active ale Columbus Nova a fost un pachet de acțiuni la CIFC, o firmă cotată la Bursa din New York, care gestiona investiții de credit. Columbus Nova a vândut CIFC unei firme finanțată de familia regală din Qatar cu 333 de milioane de dolari, în 2016.Amenințările de securitate națională a SUA din domeniul infrastructurii critice sunt legate de investițiile oligarhilor din Rusia în infrastructura și tehnologia din această țară.Raportul Free Rusia Foundation susține că oligarhii Len Blavatnik, legat de investigațiile Muller, a donat 200 de milioane de dolari Universității Harvard (printre altele), Viktor Pinchuk, cu legături cu Paul Manafort, a donat Fundației Clinton între 10 și 25 de milioane de dolari, Viktor Vekselberg, sancționat de US Hillel International, Vladimir Potanin, închis la Kremlin Kennedy Center, Dmitry Rybolovlev, apropiat Clinicii Mayo sunt legați de Kremlin.