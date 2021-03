Mihail Gorbaciov a implinit 90 de ani. Ce mesaj i-a transmis Vladimir Putin

"Dumneavoastra apartineti pe buna dreptate pleiadei de persoane extraordinare si stralucitoare, de oameni de stat importanti din epoca moderna care au exercitat o influenta semnificativa in istoria patriei si cea mondiala", a scris Putin in telegrama de felicitare adresata lui Gorbaciov si data publicitatii de Kremlin.Presedintele rus a adaugat ca este incurajator faptul ca "marea experienta profesionala" si "potentialul creator" al lui Gorbaciov il ajuta astazi "sa participe activ la activitatea sociala si educationala populara, sa acorde atentie punerii in aplicare a proiectelor umanitare internationale".La randul sau, Gorbaciov a declarat intr-un interviu acordat agentiei TASS, difuzat marti, ca "este evident ca este nevoie de schimbari. Nu conteaza cum se numesc. Reforme, 'perestroika', proces prin care tara sa progreseze catre o viata normala, demna, pentru toata lumea". In opinia sa, marea cauza a vietii sale a fost 'perestroika', procesul de schimbari pe care l-a impus la sosirea sa la conducerea Partidului Comunist din Uniunea Sovietica, in 1985.Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice isi va petrece ziua de nastere pe Zoom, in videoconferinta cu rudele si prietenii, potrivit unor surse apropiate mediului sau, citate de agentia oficiala rusa RIA Novosti. Gorbaciov este complet izolat de lume din cauza pandemiei, preocupat de o recrudescenta a antagonismului intre Rusia si SUA, sustin sursele citate."90 de ani este mult. Cum se simte? Ca toti ajunsi la varsta asta, depinde de zi", a comentat pentru EFE Pavel Palajcenko, secretarul personal si traducatorul lui Gorbaciov din 1985. "Mihail Sergheevici (Gorbaciov) respecta strict carantina, insa urmareste zilnic stirile. Citeste ziarele, se uita la televizor si este in contact cu experti din diverse domenii", a adaugat el.