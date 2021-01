Germania a trimis la Moscova dosarul privind otravirea lui Navalnii

Biroul german competent "a raspuns la patru cereri de asistenta juridica reciproca din partea procuraturii publice ruse in legatura cu atacul care l-a vizat pe Alexei Navalnii", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Justitiei, citat de gds.ro Opozant al puterii ruse, Alexei Navalnii se recupereaza in Germania din august, unde fusese transferat dupa ce a intrat in coma la intoarcerea sa dintr-o calatorie in Siberia.El si-a programat sa paraseasca Berlinul duminica cu avionul pentru a se intoarce in tara sa, in ciuda riscului de arestare la sosirea sa.Printre documentele din dosarul trimis autoritatilor judiciare ruse se numara in special "procesele verbale" privind interogatoriile lui Alexei Navalnii de catre anchetatorii germani."Toate informatiile necesare unei anchete penale, cum ar fi probele de sange si tesuturi, precum si articole vestimentare, sunt acum disponibile pentru Rusia", a subliniat purtatorul de cuvant.In aceste conditii, "guvernul german presupune ca autoritatile ruse vor lua acum toate masurile pentru a face lumina asupra infractiunii a carui victima a fost domnul Navalnii", a adaugat purtatorul de cuvant al Ministerului Justitiei.CITESTE SI: