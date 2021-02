Gorbaciov considera ca Putin si Biden trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre dezarmare

"Cred ca este imperativ ca presedintii sa se intalneasca. Experienta arata ca este necesar sa se intalneasca si sa negocieze", a afirmat Gorbaciov, citat de agentia rusa Interfax."Este clar ca esentialul este sa se evite un razboi nuclear. Intrucat o astfel de problema trebuie evitata, este imposibil sa o rezolvi de unul singur, trebuie (ca presedintii rus si american) sa se intalneasca", a continuat el, apreciind ca, "daca dorinta de a ajunge la dezarmare si de a intari securitatea prevaleaza, atunci multe pot fi realizate".Mihail Gorbaciov, acum in varsta de 89 de ani, a chemat deja in ianuarie la o "normalizare a relatiilor" intre SUA si Rusia , declarandu-se "ingrijorat in grad inalt".Relatii ruso-americane sunt afectate de crizele repetate, de la situatia din Ucraina si Siria pana la acuzatii de ingerinta electorala, spionaj sau, mai recent, de atacuri informatice.Cele doua puteri au reusit totusi sa ajunga in extremis la un acord in ianuarie cu privire la prelungirea importantului tratat de dezarmare nucleara New Start, semnat in 2010 si care era atunci amenintat sa expire.Prelungirea tratatului a dat speranta unei ameliorari a dialogului intre Washington si Moscova dupa investirea lui Joe Biden, insa cele doua parti au prevenit ca se vor arata ferme in ce priveste interesele lor nationale.