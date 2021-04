Iulian Chifu, despre expulzarea spionului rus: "Arata exasperarea Romaniei. Au fost nenumarate cazuri de spionaj rezolvate in spatele usilor inchise"

In urma cu doua zile, pe 26 aprilie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania expulzeaza un oficial din Ambasada Rusiei la Bucuresti, motivand ca activitatile si actiunile sale contravin prevederilor Conventiei de la Venetia privind relatiile diplomatice din 1961. Astfel, adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Ruse, Alexey Grishaev, a fost declarat persona non grata pe teritoriul tarii noastre.Iulian Chifu precizeaza ca decizia Romaniei si a celorlalte state din Europa de a expulza o serie de demnitari rusi vine ca o "exasperare" dupa activitatilor de spionaj pe care Moscova le-a desfasurat in tarile respective."Este un semnal de stat serios care-si ia in deplina responsabilitate atributiile si care vizeaza ca isi protejeaza securitatea cetatenilor si nu tolereaza excese si abuzuri de pozitie, in special in zona diplomatica, si facand activitati care sunt neconforme cu acest statut, potrivit Conventiei de la Venetia din 1961, respectiv activitati de spionaj propriu-zise. Faptul ca a aparut in spatiul public arata ca exista in egala masura o exasperare a Romaniei ca si a altor state in legatura cu aceasta procedura pe care Federatia Rusa o utilizeaza in exces, in conditiile in care misiunea diplomatica are cu totul si cu totul alte obiective intr-un stat acreditar.Am vazut ca ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti a primit nenumarate chemari la minister , nenumarate observatii in toti acesti ani de cand e ambasador . Din stiinta mea, s-a pus de multe ori problema returnarii sale. Nu a respectat aceste criterii, iar chestiune cu exasperarea vine si din faptul ca au fost si alte nenumarate cazuri de spionaj si de incalcare a limitelor unui mandat, care au fost insa rezolvate in spatele usilor inchise. Insa de la un punct incolo devine ostentativ si e normal cateodata si cate un semnal de aceasta natura. Deci iata un al doilea motiv pentru care Romania a procedat in modul in care s-a intamplat, respectiv declararea persona non grata si respectiv expulzarea atasatului militar adjunct", a relatat analistul politic.Nu este pentru prima oara cand Romania a expulzat un oficial rus. In 2018, 14 state europene luau luau astfel de decizii ca urmare a otravirii in Marea Britanie a spionului rus Serghei Skripal. Intrebat daca pe viitor ne putem astepta la mai multe runde de expulzari, Iulian Chifu si-a exprimat speranta ca Rusia sa invete sa respecte regulile si sa-si cheme singura ambasadorii care au comis excese. Fostul consilier prezidential a mai argumentat faptul ca Rusia are o suprareprezentare la nivel de ambasade."Cred ca in momentul de fata, determinarea, hotararea statelor occidentale in intregimea lor, de la Statele Unite la Italia, Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Tarile Baltice, Romania, Germania, in cazul sau, Marea Britanie, sunt suficient de importante ca Federatia Rusa sa aiba mesajul foarte clar, ca niciodata nu vor tolera un asemenea comportament, motiv pentru care cred ca varianta cea mai coerenta este ca Federatia Rusa sa intre in reguli, sa-si recheme ambasadorii acolo unde sunt excese.Eventual, am propus acest lucru, lansarea unei dezbateri privind dimensiunile reprezentarii ambasadelor ruse peste tot in lume, comparativ cu reprezentarea in Federatia Rusa a diferitelor state. Indiferent de criteriile si de nivelul relatiilor, avem o suprareprezentare rusa si lucrul acesta face ca inclusiv declararea persona non grata sa nu fie echivalenta ca si costuri intre cele doua state. Ori o discutie privind reducerea nivelului de reprezentare la echilibru, la echivalenta si nu la aceasta discrepanta, cum se intampla astazi. Poate sa fie si acesta un instrument pentru descurajarea altor activitati decat cele care sunt recomandate de statutul diplomatic", a adauga Iulian ChifuIn ce priveste narativa emisa de la Moscova, analistul noteaza ca razboiul informational a determinat atat determinarea SUA de a apara Ucraina, cat si pozitia statelor europene de a se alatura."Presa rusa a avut nenumarate elemente care tin de strategia Kremlinului si de razboiul informational. Am avut de exemplu comasarea trupelor in estul Ucrainei, am avut un urlet si un strigat cvasi-unanim si pe voci ale unor parlamentari vizand perspectiva ca gata, porneste razboiul impotriva Ucrainei.S-a dovedit ca n-a pornit, dar acest zgomot de fond si razboi informational a creat presiuni enorme care au verificat si determinarea SUA de a apara si sustine Ucraina, si coeziunea transatlantica respectiv pozitia statelor europene de a sa alatura si in egala masura hotararea Ucrainei de a-si apara teritoriul si de a nu fi izolata. Ne-am oripilat cu asasinarea lui Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, dar iata cate actiuni similare, poate nu atat de violente si ostentative le face Federatia Rusa de 20 de ani", a mai relatat fostul consilier.Intrebat cum se leaga expulzarile oficialilor rusi de tensiunile din estul Ucrainei si de situatia lui Alexei Navalnii, Iulian Chifu subliniaza ca acestea noteaza epoca de final a presedintelui rus Vladimir Putin "Toate aceste elemente sunt o subsumare a lucrurilor si a comportamentelor Federatiei Ruse. In ce priveste Ucraina, e o presiune inacceptabila pentru un stat a carui recunoastere s-a facut la dizolvarea Uniunii Sovietice, si iata, in ciuda acestor fapte, in 2014 Rusia a anexat Crimeea si a creat agresiunea militara in estul Ucrainei.In egala masura in ceea ce priveste federatia Rusa, etapa represiva a acestui al treilea deceniu Putin vine sa marcheze de fapt epoca de prabusire, de incheiere a unei dictaturi unipersonale a lui Putin, care a inceput cu un deceniu de preturi la energie si de avantaje si de crestere economica pentru Rusia, si pentru elite si pentru populatie. Dar evident si pentru apropiatii lui Putin. Ulterior am avut un deceniu al patriotismului cu anexarea Crimeei, tensiunea in Ucraina, aventuri militariste din banii rusilor, pentru ca azi, iata, sa ne aflam in epoca de represiune.Asta este epoca de final a unei autoritati, mai ales in cazul unei prabusiri a imaginii si credibilitatii lui Vladimir Putin ca lider. Iata suma elementelor care intra in discutie si care ne marcheaza si ne explica inclusiv otravirea lui Navalnii. Increderea in Putin este la nivelul increderii in sine la momentul in care a fost numit premier in 1999 si nu-l stia nimeni", a conchis Iulian Chifu.