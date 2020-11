Navalnii cere UE sa "tinteasca banii", in sanctiuni care sa vizeze anturajul lui Putin, pentru a fi credibila

"A venit timpul sa se dezvolte o noua strategie (impotriva Moscovei), in doua parti: rusii, care trebuie sa fie primiti si tratati foarte calduros de catre Uniunea Europeana, si statul rus, care trebuie sa fie tratat ca o banda de infractori care a preluat temporar puterea", a pledat el vineri, intr-o videoconferinta cu alesi din cadrul Comisiei Afacerilor Externe din cadrul Parlamentului European (PE).Aleksei Navalnii recomanda o revizuire a sanctiunilor europene si indemana sa se vizeze banii celor care-i sunt apropiati lui Putin."UE ar trebui sa tinteasca banii, oligarhii, nu doar fostii oligarhi, ci si cei noi, membri ai cercului apropiat al lui Putin", a indemnat el."Atat timp cat iahturile lui (Aliser) Usmanov vor continua sa ancoreze la Barcelona sau Monaco, nimeni in Rusia sau la Kremlin nu va lua sanctiunile europene in serios", a subliniat el."Aceasta abordare va fi foarte eficienta", da el asigurari."N-are niciun sens sa sanctionezi colonei sau generali ori persoane care nu calatoresc prea mult si care nu au prea multe bunuri sau conturi bancare in Europa", subliniaza el.Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din grupul noviciok, o substanta conceputa in scopuri militare.Presedintele Rusiei a fost nevoit sa accepte evacuarea sa in Germania, unde a fost salvat.UE a sanctionat pentru prima oara in mod direct Kremlinul, impunand o interdictie eliberarii de vize si o blocare a activelor unui numar de opt apropiati ai presedintelui - intre care omul de afaceri Evgheni Prigojin si mai multi membri ai administratiei prezidentaile."Este rezonabil sa se conchida ca otravirea lui Aleksei Navalnii a fost posibila numai cu consimtamantul administratiei prezidentiale", apreciau lideri UE dupa adoptarea acestor masuri."Vreau sa ma refac si vreau sa ma intorc in Rusia pentru a actiona din interior. Nici macar nu incerc sa dezvolt mijloace pentru a incerca sa actionez din strainatate", da asigurari Navalnii.Opozantul rus cere UE sa nu recunoasca rezultatul viitoarelor alegeri legislative din Rusia, "daca anumite persoane nu sunt autorizate sa candideze".UE este necesar sa transmita in mod clar acest lucru oficialilor rusi "de la toate nivelurile", insista el."Pentru moment, acesta este un lucru mai important decat protestul fata de trucarea alegerilor, pentru ca frauda electorala este un element inevitabil in toate alegerile ruse", deplange el.