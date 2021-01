Opozantul rus Alexei Navalnii urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda amenintarii ca va fi arestat

In varsta de 44 de ani, Navalnii urmeaza sa se imbarce intr-un avion al companiei ruse Pobeda de pe noul aeroport din Berlin, BER, si sa ajunga la ora locala 19.20 (16.20 GMT) pe aeroportul Vnukovo din Moscova.Opozantul a facut apel la sustinatorii sai sa il intampine acolo. Procuratura din Moscova a atras atentia sa nu aiba loc manifestatii neautorizate la aeroport si a amenintat ca, in caz contrar, vor fi luate masuri.Dupa o tentativa de a fi asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok, Navalnii s-a recuperat in Germania incepand din august.Critic dur al presedintelui rus Vladimir Putin , Navalnii si-a anuntat miercuri decizia de a se intoarce din Germania in Rusia , spunand ca ii este dor de Moscova si ca nu este interesat de ceea ce el a numit procesele fabricate impotriva sa.El a mai spus ca nu a intentionat niciodata sa ramana in afara Rusiei, pentru ca nu si-a parasit niciodata tara de origine de bunavoie si ca a ajuns in Germania "intr-o cutie de resuscitare".Joi, serviciul penitenciar din Moscova a anuntat ca va face totul pentru a-l aresta imediat ce va ajunge in Rusia, acuzandu-l ca nu a respectat conditiile unei eliberari conditionate dupa o condamnare la inchisoare cu suspendare pentru delapidare, intr-un caz din 2014 despre care Navalnii spune ca a fost fabricat.Aleksei Navalnii a fost transferat in august 2020 in Germania, la spitalul Charite din Berlin, dupa ce i se facuse rau la bordul unui avion care il aducea din Siberia la Moscova. El a fost externat la 23 septembrie, dupa ce, conform spitalului, starea sa "s-a imbunatatit suficient".Germania, sprijinita de aliatii sai, a afirmat ca opozantul presedintelui rus a fost victima unei otraviri cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.Navalnii a dat vine pentru otravire pe FSB, serviciul secret al Rusiei, la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzatiile. Oficiali rusi au refuzat intr-o prima faza sa accepte si ca Navalnii a fost otravit.