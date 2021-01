Presedintele Consiliului European le-a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe Navalnii

Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova . Desi stia ca ar putea fi arestat la sosirea in Rusia , el a revenit de la Berlin, unde fusese internat in spital din august anul trecut dupa otravirea cu agent neurotoxic Noviciok.Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat arestarea, transmite Agerpres."Arestarea lui Alexei Navalnii la sosirea la Moscova este inacceptabila", a scris Michel in reteaua Twitter Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului, inainte de aterizarea acestuia. Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urma sa aterizeze pe aeroportul Vnukovo, dar linia aeriana a comunicat ca aeroportul respectiv a fost inchis, iar zborul a fost redirectionat catre Seremetievo.Unul din colaboratorii celui mai cunoscut dizident rus a numit sapte colaboratori ai acestuia care au fost retinuti de fortele de ordine; potrivit agentiei EFE, printre cei arestati se afla si Oleg, fratele lui Alexei Navalnii.