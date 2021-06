Prima runda a summitului Rusia-SUA s-a incheiat. Atmosfera aminteste de intalnirile din perioada Razboiului Rece VIDEO

Dupa o scurta pauza, discutiile s-au reluat intr-un format cu prezenta mai multor membri ai delegatiilor. Intalnirea care se desfasoara intr-o vila pe malul lacului Geneva a inceput cu o scurta strangere de mana si cateva remarci ale lui Putin si Biden si ale gazdei summitului, presedintele elvetian Guy Parmelin, care le-a urat celor doi lideri discutii productive in ceea ce el a numit ''orasul pacii''.Intr-un scurt dialog in fata presei inaintea inceperii discutiilor , Putin i-a multumit lui Biden pentru initiativa de a avea acest summit."Stiu ca ati facut un drum lung, multa munca. Totusi, multe chestiuni care necesita discutii la nivel inalt s-au acumulat in relatiile ruso-americane", a remarcat presedintele rus."Cred ca este intotdeauna mai bine sa ne intalnim fata in fata", a apreciat la randul sau presedintele american.Cei doi nu vor avea un dineu comun si nici o conferinta de presa comuna, la finalul summitului urmand sa apara separat in fata presei.Summitul este prevazut sa dureze circa cinci ore, dar s-ar putea prelungi, data fiind complexitatea discutiilor. ''Agenda este atat de extinsa incat, cu siguranta, va fi foarte greu sa limitam discutiile la patru sau cinci ore'', a explicat Peskov, potrivit agentiei DPA.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a admis ca nici macar in perioada sovietica nivelul contactelor dintre cele doua parti nu a fost atat de redus ca in prezent.Biden a promis ca va aborda deteriorarea situatiei drepturilor omului in Rusia , atacurile cibernetice si interferentele rusesti in alegerile din SUA . Pe de alta parte, comentatorii se asteapta sa fie initiate la acest summit noi negocieri privind dezarmarea nucleara si controlul armelor strategice. Vor fi abordate multe alte chestiuni, inclusiv conflictele din Ucraina Siria , Libia sau Afganistan , programul nuclear iranian si teme geopolitice.