Putin a promulgat o lege prin care sampania frantuzeasca este etichetata "vin spumant" in Rusia. Exceptie fac bauturile autohtone

Potrivit legii, numai vinurile efervescente rusesti pot fi etichetate drept "sampanie".Francezii au facut apel luni, 5 iulie, la diplomatii europeani pentru a interveni in acest dosar spinos, relateaza AFP."Producatorii de sampanie ii indeamna pe diplomatii francezi si europeni sa obtina modificarea acestei legi inacceptabile ", scrie intr-un comunicat Comitetul Champagne, din care fac parte viticultori si case de sampanie.Aceasta noua lege ruseasca ii obliga pe distribuitorii de marci de sampanie sa scrie pe eticheta de pe spatele sticlei "vin spumant".Potrivit Comitetului Champagne, "vinurile din Champagne isi pastreaza dreptul exclusiv de a folosi (denumirea Champagne) cu litere latine pe eticheta principala", insa aceasta noua lege le obliga sa renunte la termenul "sampanskoe" - traducerea numelui Champagne in rusa - si sa se prezinte sub numele de vin spumant cu caractere chirilice pe eticheta de pe spatele sticlei.In schimb, legea prevede ca producatorii rusi sa foloseasca numai ei termenul "sampanskoe" - "numai vinurile efervescente rusesti vor avea dreptul sa foloseasca de-cum acest nume", potrivit Comitetului Champagne."Aceasta reglementare nu le asigura consumatorilor rusi o informare clara si transparenta privind originea si caracteristicile vinurilor", da asigurari aceeasi sursa, care regreta faptul ca aceasta lege "pune in discutie peste 20 de ani de discutii bilaterale intre Uniunea Europeana si Rusia cu privire la protectia denumirii de origine".Comitetul Champagne isi exprima regretul cu privire la faptul ca nu a fost informata de catre autoritatile rusesti de implementarea acestei legislatii si subliniaza ca aceasta denumire "este protejata in peste 120 de tari".Comitetul isi anunta "hotararea de a continua discutiile cu autoritatile rusesti in vederea obtinerii dreptului exclusiv de a folosi numele << Champagne >> pe teritoriul rus".Denumirea de origine controlata << champagne >> este aprig aparata de Franta, care subliniaza ca vinul este necesar sa provina dintr-un anumit perimetru din regiunea franceza care poarta acest nume, pentru a avea dreptul sa-l poarte.