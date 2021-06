Putin acuza Statele Unite ca ar fi regizat "lovitura de stat" din Ucraina in 2014

Liderul de la Kremlin a publicat acest articol pentru a marca aniversarea a 80 de ani de la invazia Germaniei a Uniunii Sovietice, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Zeit Rusia a acuzat mult timp Statele Unite ca sustin framantarile din Ucraina , iar tensiunile cu Moscova au crescut peste masura, ducand la inlaturarea de la putere in 2014 a lui Ianukovici, un conducator a carui politica era pro-rusa.Trebuie amintit faptul ca dupa patru luni de la inceperea protestelor pro-Vest din Ucraina, in 21 martie 2104, Vladimir Putin oficializa anexarea Crimeei in Rusia. Ulterior, Rusia i-a sprijinit pe separatistii din estul Ucrainei, cand a izbucnit un conflic armat cu armata de la Kiev.Putin, in editorialul sau de opinie, considera ca in cazul Ucrainei, tara se confrunta cu "o alegere artificiala" de a se indrepta spre Occident sau spre Rusia, numind aceasta situatie "tragedia ucraineana"."De ce au organizat SUA o lovitura de stat si de ce tarile europene au sprijinit-o slab, provocand o divizare a Ucrainei si retragerea Crimeei?", se intreaba liderul de la Kremlin.Putin considera ca "intregul sistem de securitate european s-a degradat foarte mult. Tensiunile cresc, iar riscurile unei noi curse a inarmarilor devin reale".