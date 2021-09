Putin dezvăluie domeniile la care se pricepe și unde nu este expert: ”Treziți-mă noaptea și vă voi spune totul despre asta” VIDEO

”Din punct de vedere tehnic, astăzi avem o lecție. Dacă ar fi o lecție reală, atunci aș fi ales un subiect”, a spus șeful statului, deschizând întâlnirea cu școlarii. El a amintit că are o educație în drept, fiind studiul său principal, potrivit Rocket News ”Aceasta este educația mea de bază. Am studiat la o universitate, timp de cinci ani. Am avut profesori și pedagogi foarte buni. În acest sens, mă pot considera un specialist”, a spus Putin.El a mai menționat că este expert în economie, de care este ”preocupat în fiecare zi”. El a susținut o teză de doctorat în acest domeniu, privind reproducerea bazei de materii prime minerale. ”Acesta este un lucru extrem de important pentru economia noastră. Aici, în general, mă pot considera un expert”.Putin a subliniat și faptul că se pricepe la politică. ”Treziți-mă noaptea și vă voi spune totul despre sfera politicii interne și externe. Am fi putut vorbi și despre acest aspect. Cu toate astea, am ales istoria, ca subiect al întâlnirii, deși în acest domeniu nu mă consider un specialist, un expert. De aceea, vom avea nu o lecție, ci doar o conversație”.Președintele rus a explicat de ce a făcut această alegere. ”În esență, istoria este piesa centrală, fudamentul pentru toate cunoștințele umanității. Acestea includ literatura, muzica, filosofia, științele naturii și altele.Și toate astea sunt extrem de importante, nu numai să vedem cum a fost în trecut. Este important să înțelegem în ce condiții trăim astăzi și ce ne așteaptă în viitor”.Vladimir Putin a studiat dreptul la Universitatea de stat Zhdanov din Leningrad, cu o diplomă de drept internațional. Are, de asemenea, un doctorat în economie, în 1997 la Institutul de Mine din Sankt Petersburg.