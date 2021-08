Putin vrea Rusia și mai puternică: Două noi submarine nucleare pentru Moscova, pe fondul tensiunilor cu SUA VIDEO

Pentru acest lucru, liderul de la Kremlin a anunțat personal construcția a două noi submarine nucleare dotate cu rachete intercontinentale de croazieră.Președintele rus dorește modernizarea armatei proprii pe scară largă, pe fondul creșterii tensiunilor cu Statele Unite și alte puteri occidentale, potrivit Washington Times De asemenea, Putin a spus că și alte două submarine diesel, precum și două corvete vor face parte din planul de modernizare al Marinei ruse, acestea realizându-se la fabricile de la Severodvinsk, Sankt Petersburg și Komsomolsk-on-Amur.”Noi vom continua să creștem potențialul Marinei țării noastre, să-i dezvoltăm bazele și infrastructura și s-o dotăm cu arme de ultimă generație”, a spus președintele rus. ”O Rusie puternică și suverană are nevoie de o Marină forte și bine echilibrată”, a adăugat Putin.Nu a existat, până în acest moment, nicio reacție imediată din partea administrației Biden, deși declarațiile lui Putin coincid cu îngrijorarea crescândă a Washington -ului, cu privire la dezvoltarea armelor în Rusia.Recent, un raport al Serviciului de cercetare al Congresului american a subliniat modul în care ”apariția unei competiții pentru statutul de mare putere, cu China și Rusia, a schimbat profund discuția despre problemele de apărare ale Statelor Unite, față de perioada post Războiul Rece”.Kremlinul și-a făcut din modernizarea militară a armatei sale o prioritate de top, însă relațiile sale cu Occidentul au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece și până acum, în special după anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei Crimeea , care aparținea de Ucraina Marina rusă are deja o prezență majoră în Marea Mediterană, având o bază militară în portul sirian Tartus, conform Defense News . ”Noi vom continua să fluturăm steagul rus în cele mai importante și strategice regiuni ale oceanelor”, a spus Putin.