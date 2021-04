Sefa Bancii centrale ruse il infrunta pe Putin si critica masurile de controlare a preturilor. Inflatia a provocat cresterea valorii unor alimente de baza

"Plafonul administrativ al preturilor ar trebui sa fie abandonat cat mai rapid, deoarece el falsifica indicatorii preturilor in economie si descurajeaza dezvoltarea productiei", afirma Elvira Nabiulina - una dintre singurele voci care critica punctual politici economice ale Guvernului lui Putin. Trebuie sa fim atenti sa nu ne lasam luati de aceste mecanisme ", indeamna ea, intr-o discutie difuzata pe YouTube de Bursa din Moscova Preturile la consum au inceput sa urce vertiginos in Rusia - incepand din martie 2020 -, pe fondul crizei petroliere, prabusiri rublei si incetinirii cresterii economiei mondiale din cauza pandemiei covid-19. Aceasta inflatie a fost declansata de o "explozie" a preturilor alimentelor de baza - in primul rand ale zaharului si uleiurilor vegetale -, care au determinat autoritatile sa introduca masuri, inclusiv cote la export.Acorduri cu privire la o stabilizare a pretului zaharului sunt in vigoare pana la 1 iunie 2021, iar a pretului uleiului de floarea soarelui pana la 1 octombrie 2021. Vladimir Putin a apreciat ca "nu e nimic rau" ca producatorii sa-si reduca profitul.Insa voci s-au ridicat in semn de protest fata de aceste masuri, precum CEO-ul retelei supermarketurilor Lenta, Vladimir Sorokin, care a declarat pentru publicatia RBK ca ele ar putea ruina cei mai mari vanzatori cu amanuntul, din cauza unei marej foarte mici. Pretul mondial al produselor alimentare de baza bate recorduri de mai multe luni , din cauza unei scumpiri a materiilor prime, cauzate de sperante legate de o relansare economica, de o vreme nefavorabila si de lanturi de aprovizionare fragilizate de pandemia covid-19.In Rusia, aceasta evolutie este accentuata de o scadere a puterii de cumparare - de ani de zile -, iar scumpirile le trezesc rusilor amintiri neplacute, marcati de scaparea hiperinflatiei de sub control si de supermarketuri goale in urma imploziei Uniunii Sovietice in anii '90.