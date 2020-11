Putin este de parere ca sistemul electoral al SUA are probleme, dar spune ca este pregatit sa lucreze cu "oricine are increderea poporului american"

"Vom lucra cu oricine are increderea poporului american", a afirmat Putin. El a mentionat insa ca va trebui ca partea care pierde sa se recunoasca invinsa sau ca rezultatele finale ale alegerilor sa fie anuntate oficial.Potrivit tass.com, Vladimir Putin a mai declarat ca sistemul electoral american are probleme, insa a adaugat este de competenta Washington -ului daca vrea sau nu sa il schimbe. "Este absolut evident - este clar pentru toata lumea - mi se pare ca le este clar americanilor ca sunt unele probleme in sistemul electoral al SUA. Nu este treaba noastra daca trebuie ca ei sa schimbe sau nu ceva. Depinde de poporul american si de reprezentantii sai in parlament. (...)Acum se stie ca un candidat care castiga intr-un stat obtine voturile tuturor electorilor. Sa spunem ca sunt 20. El a castigat 11, dar obtine 20. Insa poate se dovedeste ca in spatele acestor electori sunt mai putine voturi. S-a intamplat de trei ori in istoria SUA, dupa parerea mea, ca un presedinte sa fie ales de un nu mai mare de electori in conditiile in care in spatele lor era un numar mai mic de votanti. Este acest lucru democratic", a afirmat Putin.El este de parere ca problemele din sistemul electoral american fac ca SUA sa nu aiba niciun drept sa acuze alte tari ca legislatia lor cu privire la alegeri nu este perfecta. "Acesta (procesul electoral din SUA) categoric nu ii da nimanui dreptul sa arate cu degetul problemele din alte sisteme politice, inclusiv cu privire la legislatia legata de alegeri", a adaugat presedintele rus.