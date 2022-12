Putin il lauda pe Stalin

Desi Iosif Stalin a trimis milioane de oameni la moarte in timpul regimului sau, si numele sau a reprezentat un tabu timp de decenii, dictatorul pare sa fie cu un pas mai aproape de reabilitare, dupa ce premierul rus Vladimir Putin i-a laudat realizarile.

Premierul rus s-a folosit de o aparitie pe postul national de televiziune pentru a-l lauda pe Stalin pentru modul in care a facut din Uniunea Sovietica o superputere si pentru ca l-a invins pe Hitler in al Doilea Razboi Mondial, informeaza Times.

Mai mult, Putin a declarat ca "este imposibil sa dai un verdict, in general", despre omul care a guvernat asupra gulagurilor.

Opinia premierului rus contrasteaza puternic cu cea a presedintelui Dmitri Medvedev, care a spus ca nu exista nicio scuza pentru teroarea pe care a dezlantuit-o Stalin.

"Problema este: spui ceva pozitiv si cineva va fi nefericit; spui ceva negativ si altcineva va fi suparat. [...] Este evident ca, intre 1924 si 1953, tara pe care o conducea Stalin s-a transformat dintr-una agrara intr-una industriala. Ne aducem aminte perfect problemele, mai ales la sfarsit, cu agricultura, cozile pentru mancare si altele ... dar industrializarea a avut loc cu siguranta", a declarat Putin.

"Am castiat Marele Razboi Patriotic (numele pe care rusii il dau Primului Razboi Mondial, n.red). Orice s-ar spune, victoria a fost atinsa. Chiar si atunci cand luam in calcul pierderile, nimeni nu poate arunca cu pietre in cei care au planuit si condus spre aceasta victorie, pentru ca daca am fi pierdut razboiul, consecintele ar fi fost mult mai catastrofice", a adaugat premierul rus.

Pe de alta parte, Vladimir Putin a afirmat ca desi nu se poate pune problema ca aspectele pozitive din timpul conducerii lui Stalin nu au existat, acestea au fost atinse cu un pret prea mare. "A existat reprimare. Este un fapt. Milioane de cetateni au suferit in urma acestui lucru. Si acest mod de a conduce un stat, pentru a obtine un rezultat, nu este acceptabil. Este imposibil", a mai spus Putin.

Dorinta premierului rus de a-l lauda totusi pe Stalin, il pune "la cutite" cu presedintele Dmitri Medvede, care a condamnat cu putere la 30 octombrie regimul dictatorului.