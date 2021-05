Putin si-a aratat sustinerea fata de Lukasenko, dupa arestarea opozantului Roman Protasevici, si-l invita la o baie in Marea Neagra

Invitatie la baie in mare

Svetlana Tihanovskaia anunta reluarea manifestatiilor si o greva in sustinerea lui Protasevici

Presedintele rus l-a primit calduros pe omologul sau belarus la Soci, pe malul Marii Negre, vineri, o intalnire prevazuta inaintea de interceptarea unui avion Boeing apartinand Ryanair duminica, de catre Belarus, acuzat de de catre europeni de "piraterie" aeriana.Bloggerul si opozantul Roman Protasevici, care se afla la bordul avionului, interceptat sub pretextul unei false alarme cu bomba, a fost arestat in aceasta escala fortata la Minsk, impreunacu partenera sa rusa.Cei doi tineri se afla in detentie, iar Roman Protasevici, acuzat de organizarea unor "tulburari in masa" risca 15 ani de inchisoare.Majoritatea statelor membre UE interzic, ca represalii accesul in spatiile lor aeriene al avioanelor de linie belaruse si indeamna companiile aeriene sa ocoleasca spatiul aerian belarus. De asemenea, UE se gandeste sa aplice noi sanctiuni regimului Lukasenko.Putin a convenit cu Lukasenko, la Soci, ca Occidentul s-a lasat coplesti de emotie.Liderul de la Kremlin a insistat asupra reactiilor diferite ale occidentalilor atunci cand avionul presedintelui bolivian Evo Morales a fost obligat sa aterirzeze in Austria, in 2013, cand Statele Unite incercau sa-l intercepteze pe Edward Snowden, autorul unor dezvaluiri despre interceptari americane in strainatate."O data ei au obligat avionul presedintelui bolivian sa aterizeze si l-au dat jos din avion, iar apoi tacere", a declarat Putin.Lukasenko l-a asigurat pe omologul sau ca ii va arata documente confidentiale cu privire la incidentul de duminica, prin care sa intaeleaga cum s-au desfasurat faptee in realitate."Exista mereu cineva care ne face probleme. Ii cunoasteti, va voi informa", i- spus a liderul de la Minsk lui Putin. "Am adus documente pentru ca sa intelegeti ce se intampla. Este o tentativa de destabilizare ca in august", a apreciat el.Zambond si aparent destins, Vladimir Putin i-a propus oaspetelui sau o baie in mare, pe care Alekandr Lukasenko a acceptat-o. Rusia , care-si considera vecinul belarus cu 9,5 milioane de locuitori drept un "tampon" strategic pe flancul de vest, si-a exprimat saptamana aceasta sustinerea fata de aceasta fosta republica sovietica si a respins acuzatiiale Occidentului cu privire la o eventuala complicitate in interceptarea avionului Ryanair.Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian a denuntat drept o "cautiune" lipsa condamnarilor din partea Moscovei.Rusia a catalogat drept "socanta" reactia Occidentului, iar seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov l-a acuzat de faptul ca "diabolizeaza" puterea de la Minsk.Rusia si Belarusul, care fac deja parte in mod oficial dintr-o "uniune", negociaza de mai multi ani o integrare mai puternica.Acest proiect ii ingrijoreaza pe opozantii lui Lukasenko, care-l suspecteaza pe presedintele belarus, aflat de 27 de ani la putere, ca este pregatit sa renunte la o parte din suveranitatea belaruse in schimbul sustinerii Moscovei.Putin i-a spus lui Lukasenko ca vor continua sa construiasca aceasta uniune a tarilor lor, insa cu o constanta si nu in pripa, dar in mod discret.Opozitia belarusa a organizat manifestatii uriase, anul trecut, in Belarus, o contestare a realegerii lui Lukasenko in august, insa contestarea si-a pierdut suflul din cauza unei reprimari dure.Opozanta Svetlana Tihanovskaia, care a fugit in Lituania dupa ce a revendicat o victorie impotriva luiLukasenko in alegeri, a anuntat vineri, intr-o vizita in Olanda , ca manifestatiile urmeaza sa se reia si ca o greva nationala urmeaza sa denunte arestarea lui Roman Protasevici."Speram ca (manifestatiile) vor continua si ca muncitoriisunt pregatiti de o greva nationala", a declarat ea presei in urma unei intalniri cu premierul olandez Mark Rutte."Oamenii vor iesi din nou in starda", a anuntat ea.Ea a indemnat UE sa fie "mai curajoasa" si "mai puternica" si sa impuna sanctiiuni suplimentare regimului Lukasenko.Rutte a promis ca UE va lovi mai tare, incluisv "la portofel".